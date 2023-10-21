Буданов вперше пояснив свою участь у боях на фронті — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов вперше пояснив свою участь у боях на фронті — відео

Кирило Буданов
Джерело:  Світ навиворіт

За словами глави ГУР МО Кирила Буданова, він безпосередньо брав участь у бойових діях, щоб підбадьорити бійців ЗСУ.

Буданов прокоментував свої бої на фронті

Іноді вона обов'язкова (присутність у боях – ред.). Тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як це зробити (підбадьорити бійців – ред.), - пояснив шеф української розвідки.

У Кирила Буданова також поцікавилися, чи вважає він виправданим ризиком втратити очільника Головного управління розвідки під час боїв з російськими загарбниками.

За словами глави ГУР, він вважає це запитання "суто риторичним".

Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного немає, значить були помилки. Переможців не судять, - лаконічно відповів Кирило Буданов.

Буданов допомагав ЗСУ звільняти Руську Лозову на Харківщині

За словами командира спецпідрозділу Kraken з позивним Віто, Кирило Буданов також брав участь у спецоперації зі звільнення селища Руська Лозова на Харківщині наприкінці квітня 2022 року.

Зараз можна говорити – на це завдання приїжджав Кирило Олексійович Буданов. Ходив на штурм, - розповів нещодавно військовий.

Він також звернув увагу на те, що першими в Руську Лозову заходили бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Kraken".

Окрім того, наголошується, що зачистка затягнулася на кілька днів.

Солдати РФ неодноразово робили все можливо, щоб повернути втрачені позиції, поки остаточно не відійшли та не закріпилися у селищі Питомник.

Що цікаво, під час участі ще в одній спецоперації Кирило Буданов також зміг переконати 19 російських загарбників здатися в полон в особистій розмові по рації.

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