Буданов по рації переконав 19 росіян здатися в полон — спецпризначенець ГУР

Начальник ГУР Кирило Буданов під час участі в спецоперації переконав 19 росіян здатися в полон в особистій розмові по рації.
Начальник ГУР бере участь у спецопераціях
Командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" розповів, що в деяких операціях безпосередньо бере участь начальник ГУР Кирило Буданов.
За його словами, під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, тому що зрозуміла, що чинити опір вже не здатна.
"Лютий" пригадує, що бійці тоді відчули моральний підйом, коли почули голос свого начальника, адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з ними у секторі знаходиться начальник ГУР.
Буданов брав участь у звільненні Харківщини
У червні представник ГУР МО України Андрій Юсов розповів, що Буданов брав участь у звільненні Харківщини.
На думку Андрія Юсова, коли командир перебуває безпосередньо "на землі", знає і бачить, що відбувається, це дозволяє ухвалювати більш відповідальні і потрібні рішення.
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