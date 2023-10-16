Буданов по рації переконав 19 росіян здатися в полон — спецпризначенець ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов по рації переконав 19 росіян здатися в полон — спецпризначенець ГУР

Кирило Буданов
Джерело:  РБК-Україна

Начальник ГУР Кирило Буданов під час участі в спецоперації переконав 19 росіян здатися в полон в особистій розмові по рації.

Начальник ГУР бере участь у спецопераціях

Командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" розповів, що в деяких операціях безпосередньо бере участь начальник ГУР Кирило Буданов.

За його словами, під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, тому що зрозуміла, що чинити опір вже не здатна.

Тоді якраз з нами був присутній Кирило Олексійович. Він буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 росіян просто здатись у полон. Це неймовірна сила духу.

"Лютий" пригадує, що бійці тоді відчули моральний підйом, коли почули голос свого начальника, адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з ними у секторі знаходиться начальник ГУР.

Буданов брав участь у звільненні Харківщини

У червні представник ГУР МО України Андрій Юсов розповів, що Буданов брав участь у звільненні Харківщини.

[Спецоперація зі звільнення селища Руська Лозова на Харківщині наприкінці квітня 2022 року] ― це не єдиний приклад і не єдина операція, де Кирило Олексійович Буданов брав безпосередню участь. Він на власному прикладі показує і бійцям, і навіть командирам приклад мотивації, планування і реалізації завдань, ― розповів представник ГУР.

На думку Андрія Юсова, коли командир перебуває безпосередньо "на землі", знає і бачить, що відбувається, це дозволяє ухвалювати більш відповідальні і потрібні рішення.

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