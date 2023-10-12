Росіяни планували штучний викид радіації на Запорізькій АЕС — Буданов

Окупанти все ще можуть планувати техногенну катастрофу на АЕС.

Війська РФ планували штучний викид радіації на Запорізькій АЕС

Як розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, росіяни хотіли влаштувати на окупованій Запорізькій електростанції контрольований викид радіації.

Хотіли штучно створити техногенну катастрофу. Справа не в підриві атомної станції в тому сенсі, як всі розуміють, що там бах – і розлетілася на всі боки радіація. Там набагато цікавіше вони хотіли зробити: штучне перевантаження системи і контрольований викид радіації. Тобто локалізований за місцем. Всі подібні ігри завжди дуже погано закінчуються. За нашим розумінням, це точно призвело би до реальної ядерної катастрофи, — сказав Буданов, відмовившись розповідати деталі. Поширити

Він лише додав, що кризовий момент «ми пройшли», проте ризики спроб влаштувати катастрофу є. У росіян є всі можливості для цього.

Що відомо про дії армії РФ на ЗАЕС

4 березня 2022 року ЗАЕС захопили російські військові. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

31 жовтня внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів. Це призвело до масового вмирання риби у ставку. Риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.

13 грудня 2022 року енергоблок АЕС, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу, підключено до енергосистеми країни.

23 липня під час обходу території група МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром території станції.

10 серпня російські військові злочинці на території ЗАЕС переводили реакторний блок № 4 з гарячої зупинки на холодну після виявлення витоку води.

Такий режим тяжкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.

В "Енергоатомі" наголосили, що подальша окупація ЗАЕС Росією постійно наближає ЗАЕС до катастрофи.