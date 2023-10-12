Россияне планировали искусственный выброс радиации на Запорожской АЭС – Буданов

Оккупанты все еще могут планировать техногенную катастрофу на АЭС.

Войска РФ планировали искусственный выброс радиации на Запорожской АЭС

Как рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, россияне хотели устроить на оккупированной Запорожской электростанции контролируемый выброс радиации.

Хотели искусственно создать техногенную катастрофу. Дело не в подрыве атомной станции в том смысле, как все понимают, что там бах – и разлетелась во все стороны радиация. Там гораздо интереснее они хотели сделать: искусственная перегрузка системы и контролируемый выброс радиации. То есть локализован по месту. Все подобные игры всегда очень плохо кончаются. По нашему пониманию это точно привело бы к реальной ядерной катастрофе, — сказал Буданов, отказавшись рассказывать детали. Поделиться

Он лишь добавил, что кризисный момент "мы прошли", однако риски попыток устроить катастрофу есть. У россиян есть все возможности для этого.

Что известно о действиях армии РФ на ЗАЭС

4 марта 2022 г. ЗАЭС захватили российские военные. Также под оккупацией находится и город-спутник ЗАЭС – Энергодар.

31 октября в результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов. Это привело к массовому умиранию рыбы в пруду. Рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охлаждающих трубок конденсатора турбины.

13 декабря 2022 года энергоблок АЭС, выведенный с рабочего строя после ракетного обстрела, подключен к энергосистеме страны.

23 июля при обходе территории группа МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром территории станции.

10 августа российские военные преступники на территории ЗАЭС переводили реакторный блок № 4 с горячей остановки на холодную после обнаружения утечки воды.

Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом и может привести к отказу основного оборудования энергоблока.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что дальнейшая оккупация ЗАЭС Россией постоянно приближает ЗАЭС к катастрофе.