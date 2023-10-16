Буданов по рации убедил 19 россиян сдаться в плен — спецназовец ГУР

Начальник ГУР Кирилл Буданов во время участия в спецоперации убедил 19 россиян сдаться в плен в личном разговоре по рации.

Начальник ГУР участвует в спецоперациях

Командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" рассказал, что в некоторых операциях непосредственно участвует начальник ГУР Кирилл Буданов.

По его словам, во время одной из задач штурмовая группа противника пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна.

Тогда как раз с нами присутствовал Кирилл Алексеевич. Он буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 россиян просто сдаться в плен. Это невероятная сила духа. Поделиться

"Лютый" вспоминает, что бойцы тогда почувствовали моральный подъем, когда услышали голос своего начальника, большинство ведь тогда не догадывались, что вместе с ними в секторе находится начальник ГУР.

Буданов принимал участие в освобождении Харьковщины

В июне представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал, что Буданов принимал участие в освобождении Харьковщины.

[Спецоперация по освобождению поселка Русская Лозовая в Харьковской области в конце апреля 2022 года] ― это не единственный пример и не единственная операция, где Кирилл Алексеевич Буданов принимал непосредственное участие. Он на своем примере показывает и бойцам, и даже командирам пример мотивации, планирования и реализации задач, ― рассказал представитель ГУР. Поделиться

По мнению Андрея Юсова, когда командир находится непосредственно на земле, знает и видит, что происходит, это позволяет принимать более ответственные и нужные решения.