Стоит ли Украине волноваться за военную помощь на фоне войны в Израиле — ответ Буданова

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, сейчас есть ряд определенных условий, при которых Украине не стоит волноваться о военной помощи на фоне боевых действий в Израиле.
Что необходимо для сохранения военной поддержки Украины западными партнерами на фоне войны в Израиле
Глава ГУР отметил, что Украине не следует волноваться, в частности, о военной помощи со стороны западных партнеров, в случае, если разрешенный террористами палестинской группировки ХАМАС конфликт против Израиля исчерпает себя в течение нескольких ближайших недель.
Однако Буданов предупредил, что все может измениться, если боевые действия в Израиле затянутся на длительное время.
Что касается вывоза украинцев из сектора Газа, то все пытаются решить этот вопрос. По его словам, оно стоит в приоритете у президента, как и поставки вооружения.
Причастна ли Россия к нападению ХАМАС на Израиль
Буданов также подчеркнул, что в нападении ХАМАС на Израиль четко виден российский след.
По его словам, разведке известно, что трофейное оружие из Украины россиянами передавалось группировке ХАМАС.
В основном говорится о пехотном вооружении. В то же время точно неизвестно, передавали ли что-то "Хезболли".
Также он сделал акцент на использовании FPV-дронов против бронетехники . По его словам, так воюют в Украине, но никак не на Ближнем Востоке. Такая тактика просто не присуща этому региону.
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