Стоит ли Украине волноваться за военную помощь на фоне войны в Израиле — ответ Буданова
Категория
Украина
Дата публикации

Стоит ли Украине волноваться за военную помощь на фоне войны в Израиле — ответ Буданова

Кирилл Буданов
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Источник:  Украинская правда

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, сейчас есть ряд определенных условий, при которых Украине не стоит волноваться о военной помощи на фоне боевых действий в Израиле.

Что необходимо для сохранения военной поддержки Украины западными партнерами на фоне войны в Израиле

Глава ГУР отметил, что Украине не следует волноваться, в частности, о военной помощи со стороны западных партнеров, в случае, если разрешенный террористами палестинской группировки ХАМАС конфликт против Израиля исчерпает себя в течение нескольких ближайших недель.

Однако Буданов предупредил, что все может измениться, если боевые действия в Израиле затянутся на длительное время.

Значительное количество украинцев находится в Израиле и несколько сотен человек в секторе Газа – это большая проблема. На днях была вывезена в Украину группа детей из подконтрольной Израилю территории.

Что касается вывоза украинцев из сектора Газа, то все пытаются решить этот вопрос. По его словам, оно стоит в приоритете у президента, как и поставки вооружения.

Он прилагает максимум усилий, чтобы, первое, спасти всех наших людей, и второе, чтобы помощь помощи Украине никак не уменьшилась.

Причастна ли Россия к нападению ХАМАС на Израиль

Буданов также подчеркнул, что в нападении ХАМАС на Израиль четко виден российский след.

По его словам, разведке известно, что трофейное оружие из Украины россиянами передавалось группировке ХАМАС.

В основном говорится о пехотном вооружении. В то же время точно неизвестно, передавали ли что-то "Хезболли".

Также он сделал акцент на использовании FPV-дронов против бронетехники . По его словам, так воюют в Украине, но никак не на Ближнем Востоке. Такая тактика просто не присуща этому региону.

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