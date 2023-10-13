Чи варто Україні хвилюватись за військову допомогу на тлі війни в Ізраїлі — відповідь Буданова

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, наразі є низка певних умов, за яких Україні не варто буде хвилюватись щодо військової допомоги на тлі бойових дій в Ізраїлі.
Що необхідно для збереження військової підтримки України західними партнерами на тлі війни в Ізраїлі
Глава ГУР зазначив, що Україні не слід буде хвилюватись, зокрема, щодо військової допомоги з боку західних партнерів, у разі, якщо розв’язаний терористами палестинського угруповання ХАМАС конфлікт проти Ізраїлю вичерпає себе протягом кількох найближчих тижнів.
Однак Буданов попередив, що все може змінитись у разі, якщо бойові дії в Ізраїлі затягнуться на тривалий час.
Що стосується вивезення українців з Сектора Гази, то всі намагаються вирішити це питання. За його словами, воно стоїть у пріоритеті у президента, як і постачання озброєння.
Чи причетна Росія до нападу ХАМАС на Ізраїль
Буданов також підкреслив, що у нападі ХАМАС на Ізраїль чітко видно російський слід.
За його словами, розвідці відомо, що трофейна зброя з України росіянами передавалася угрупованню ХАМАС.
Здебільшого мовиться про піхотне озброєння. Водночас достеменно не відомо, чи передавали щось "Хезболлі".
Також він зробив акцент на використанні FPV-дронів проти бронетехніки. За його словами, так воюють в Україні, але аж ніяк не на Близькому Сході. Така тактика просто не притаманна цьому регіону.
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