Буданов впервые объяснил свое участие в боях на фронте

По словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, он непосредственно участвовал в боевых действиях, чтобы подбодрить бойцов ВСУ.

Буданов прокомментировал свои бои на фронте

Иногда оно обязательно (присутствие в боях – ред.). Потому что все мы люди. И всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как это сделать (подбодрить бойцов – ред.), - объяснил шеф украинской разведки. Поделиться

У Кирилла Буданова также поинтересовались, считает ли он оправданным риском потерять главу Главного управления разведки во время боев с российскими захватчиками.

По словам главы ГУР, он считает этот вопрос "чисто риторическим".

Если это дало положительный результат, значит, это было сделано правильно. Если результата положительного нет, значит, были ошибки. Победителей не судят, – лаконично ответил Кирилл Буданов. Поделиться

Буданов помогал ВСУ освобождать Русскую Лозовую на Харьковщине

По словам командира спецподразделения Kraken с позывным Вито, Кирилл Буданов также принимал участие в спецоперации по освобождению поселка Русская Лозовая Харьковской области в конце апреля 2022 года.

Сейчас можно говорить – на эту задачу приезжал Кирилл Алексеевич Буданов. Ходил на штурм, – рассказал недавно военный. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что первыми в Русскую Лозовую заходили бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Kraken".

Кроме того, сообщается, что зачистка затянулась на несколько дней.

Солдаты РФ неоднократно делали все возможное, чтобы вернуть утраченные позиции, пока окончательно не отошли и не закрепились в поселке Питомник.

Примечательно, что во время участия еще в одной спецоперации Кирилл Буданов также смог убедить 19 российских захватчиков сдаться в плен в личном разговоре по рации.