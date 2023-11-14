Буданов обновил прогноз относительно продолжительности войны в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов обновил прогноз относительно продолжительности войны в Украине

Кирилл Буданов
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Источник:  NV

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, российско-украинская война может длиться достаточно долго, поскольку диктатор Путин не собирается выполнять требования Киева для начала мирных переговоров.

Украинцам следует подготовиться к длительной войне

Шеф украинской разведки прогнозирует, что российские захватчики будут продолжать хаотичные обстрелы, но без интенсивных боевых действий.

На этом фоне Кирилл Буданов напомнил о случаях в истории, когда войны не заканчивались юридически.

В первую очередь речь идет о конфликте Японии и РФ. Как известно, эти страны де-юре находятся в состоянии войны с 1945 года, ведь мирный договор о статусе Курильских островов до сих пор никто не подписал.

Что важно понимать, этой территориальной проблеме уже 70 лет.

Этот сценарий очень вероятен и здесь, потому что в России значительные территориальные аппетиты по отношению к Украине, касающиеся не только Крыма. Конечно, эти аппетиты никто не собирается удовлетворять, – объяснил свой прогноз глава ГУР.

От чего будет зависеть длительность интенсивных боевых действий

По словам Кирилла Буданова, здесь следует обратить внимание на несколько важных факторов.

Глава ГУР отмечает, что речь идет о системных изменениях в российской экономике, внешней поставке товаров военно-технического назначения и психологическом факторе — росте усталости от войны в обществе.

Как отмечает шеф украинской разведки, мы не можем игнорировать тот факт, что по состоянию на сегодняшний день стране-агрессорке удается сохранять экономическую устойчивость.

Да, мы наблюдаем у них масштабный кризис горючего, резкое подорожание продуктов питания (за последние два месяца там дважды подскочили цены на 15-20%) и других товаров и услуг. Это все расшатывает их экономику и социальную сферу. Реальные проблемы они ощутят в 2025 году, - добавил Буданов.

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