Зеленський доручив знайти рішення, аби виліт МіГ-31К не "паралізував" всю країну
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський доручив знайти рішення, аби виліт МіГ-31К не "паралізував" всю країну

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Під час проведення засідання Ставки верховного головнокомандувача 17 листопада, президент Володимир Зеленський дав доручення знайти рішення, щоб вильоти російських носіїв «Кинджалів» не паралізували країну на години.

Зеленський провів Ставку: що обговорювали

Президент розповів, що на засіданні Ставки вислухали доповідь міністра оборони Рустема Умєрова про потреби військових у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах.

Також обговорили реалізацію поточних контрактів.

Контрактування на наступний рік як із вітчизняним ОПК, так і з закордонними постачальниками. Систематизація очікуваної міжнародної технічної допомоги.

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін прозвітував про нарощування обсягів виробництва на підприємствах українського ОПК та про поточний стан і перспективи ракетної програми, ухваленої у 2021 році.

Ситуація на фронті: Лиман, Бахмут, Авдіївка, Херсонщина. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова та Содоля.

Зеленський додав, що доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв «Кинджалів» МіГ-31К не паралізували роботу в Україні на кілька годин.

Що відомо про тривалі повітряні тривоги в Україні

Росія почала частіше запускати радянські МіГ-31К, які можуть нести аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал».

Під час їхнього зльоту в усіх областях Україні оголошується повітряна тривога, що триває декілька годин.

За словами речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, російські війська відпрацьовують дозаправлення в повітрі своїх літакі. Саме через це повітряні тривоги стали тривати довше - по 2,5-3 години.

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