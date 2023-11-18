Зеленський підписав указ про санкції проти Азарова, Табачника, Царьова та 37 юросіб

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 листопада про запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб.

Зеленський ввів нові санкції

Контроль над виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони, введеного в дію цими указами, покладається на секретаря РНБО.

Указ чинний з дня опублікування.

У санкційному списку опинилися:

експрем'єр-міністр України Микола Азаров,

ексміністр освіти та науки Дмитро Табачник

колишні народні депутати України Олег Царьов та Дмитро Святаш.

глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов,

голова так званої “ЛНР” Леонід Пасічник,

депутат Держдуми РФ Дмитро Саблін,

колишній український телеведучий Юрій Кот.

В іншому додатку рішення РНБО вказано ще 100 підсанкційних осіб. Крім них, санкції також запроваджуються проти 37 юридичних осіб, серед них некомерційна організація "Квартал Луї", заснована уповноваженою РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, на яку МКС видав ордер на арешт.

Санкції ввели на термін 5 та 10 років.

Що передбачають санкції

Запровадження санкцій передбачає: