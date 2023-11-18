Зеленский подписал указ о санкциях против Азарова, Табачника, Царева и 37 юрлиц

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 ноября о введении санкций против ряда физических и юридических лиц.

Зеленский ввел новые санкции

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны, введенного в действие этими указами, возлагается на секретаря СНБО.

Указ действует со дня опубликования.

В санкционном списке оказались:

экс-премьер-министр Украины Николай Азаров,

эксминистр образования и науки Дмитрий Табачник,

бывшие народные депутаты Украины Олег Царев и Дмитрий Святаш.

глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов,

глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник,

депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин,

бывший украинский телеведущий Юрий Кот.

В другом приложении решения СНБО указано еще 100 подсанкционных лиц. Кроме них, санкции также вводятся против 37 юридических лиц, срели них некоммерческая организация "Квартал Луи", основанная уполномоченной РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, на которую МКС выдал ордер на арест.

Санкции были введены на срок 5 и 10 лет.

Предусматривающие санкции

Введение санкций предусматривает: