Почему Зеленский заменил командующего Медицинскими силами ВСУ — объяснение Умерова

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что сделал представление президенту Владимиру Зеленскому о замене командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины генерал-майора Татьяны Остащенко. По его словам, пора решать проблемы медицинского обеспечения воинов Сил обороны.

Почему Зеленский заменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Министр отметил, что причины такого шага очевидны для всех, кто дерется в рядах ВСУ, и для всех, кто помогает. Соответствующая проблематика обсуждалась многократно, подчеркнул он.

По словам Министра обороны, на данном этапе необходима цифровизация процессов и соблюдение всех стандартов медицинского обеспечения, включая поставки качественных медицинских средств и медицинской техники. Таких проблем, как с некачественными турникетами, просто не должно быть.

Также в медицинских силах ВСУ необходимо создать систему обучения тактической медицине по стандартам НАТО с соответствующим ресурсным обеспечением.

Кроме того, как отметил Умеров, необходимо внедрение всех необходимых для фронта медицинских практик, которые позволят сохранить больше жизней наших воинов.

Глава украинского оборонного ведомства добавил, что также необходимо обеспечить постоянную ротацию личного состава между тактическим и стратегическим уровнем для обеспечения получения и передачи опыта по всему циклу лечения раненых, травмированных и больных.

Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Им стал генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук – начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.

О кадровых переменах глава государства сообщил в вечернем обращении к украинцам в Telegram. В то же время с должности снят генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко.

Украинский лидер подчеркнул: нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов.