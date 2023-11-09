Кабмин назначил и.о. министра спорта

Скоро почти год, как я нахожусь в должностях Министра молодежи и спорта Украины и Президента Национального олимпийского комитета Украины. За этот год было много манипулирований по поводу моих полномочий, принятых решений и сочетания этих должностей. Сегодня я принял решение об отставке с должности Министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины. Возложено выполнение обязанностей министра молодежи и спорта Украины на Бедного Матвея Викторовича, - сказал он.