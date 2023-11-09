Кабмин назначил и.о. министра спорта

Кабинет министров на своем заседании 9 ноября временно возложил исполнение обязанностей министра молодежи и спорта Украины на Бедного Матвея Викторовича.
Кабмин назначил исполняющим обязанности министра министра спорта Матвея Бедного
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Депутаты поддержали отставку Вадима Гутцайта
За отставку министра проголосовало 243 нардепа, еще 3 проголосовали против, воздержались – 7, не голосовали – 62.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 8 ноября на своих страницах в социальных сетях опубликовал заявление Гутцайта об отставке.
Позже Гутцайт прокомментировал свое заявление:
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