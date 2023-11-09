Кабмин назначил и.о. министра спорта
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Кабмин назначил и.о. министра спорта

Матвей Бедный
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Источник:  Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

Кабинет министров на своем заседании 9 ноября временно возложил исполнение обязанностей министра молодежи и спорта Украины на Бедного Матвея Викторовича.

Кабмин назначил исполняющим обязанности министра министра спорта Матвея Бедного

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинетом министров Украины временно Депутаты поддержали отставку Вадима Гутцайта

Депутаты поддержали отставку Вадима Гутцайта

За отставку министра проголосовало 243 нардепа, еще 3 проголосовали против, воздержались – 7, не голосовали – 62.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 8 ноября на своих страницах в социальных сетях опубликовал заявление Гутцайта об отставке.

Позже Гутцайт прокомментировал свое заявление:

Скоро почти год, как я нахожусь в должностях Министра молодежи и спорта Украины и Президента Национального олимпийского комитета Украины. За этот год было много манипулирований по поводу моих полномочий, принятых решений и сочетания этих должностей. Сегодня я принял решение об отставке с должности Министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины. Возложено выполнение обязанностей министра молодежи и спорта Украины на Бедного Матвея Викторовича, - сказал он.

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