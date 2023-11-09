Рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Гутцайта

9 ноября Верховная Рада проголосовала за отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. Накануне он написал заявление об увольнении.
Депутаты поддержали отставку Вадима Гутцайта
За отставку министра проголосовало 243 нардепа, еще 3 проголосовали против, воздержались – 7, не голосовали – 62.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 8 ноября на своих страницах в социальных сетях опубликовал заявление Гутцайта об отставке.
Позже Гутцайт прокомментировал свое заявление:
Что известно о Вадиме Гутцайте
Вадим Гутцайт – профессиональный спортсмен, фехтовальщик-саблист, олимпийский чемпион 1992 года, судья международной категории.
В 2017 году он возглавил Федерацию фехтования Украины, а в 2018 году – департамент молодежи и спорта КГГА.
На внеочередных парламентских выборах 2019 Гутцайт баллотировался от партии "Слуга народа", в новом правительстве его назначили на должность министра молодежи и спорта.
В 2022 году Гутцайт был избран президентом Национального олимпийского комитета Украины.
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