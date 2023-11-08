Рада продлила военное положение и мобилизацию
Категория
Украина
Дата публикации

Рада продлила военное положение и мобилизацию

Рада
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Источник:  Ярослав Железняк

Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 суток – до 14 февраля 2024 года.

Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили

Парламент на заседании 8 ноября проголосовал за продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на всей территории Украины до 14 февраля 2024 года.

Рада в девятый раз продлила действие этих мер еще на 90 дней. За проголосовало 329 депутатов.

Что известно о намерениях Минобороны по альтернативе призыву

В планах Минобороны отказаться от обязательного призыва до 2028 года и заменить срочников контрактниками.

В частности, граждане призывного возраста будут проходить интенсивную подготовку, а благодаря рекрутингу в ряды Вооруженных сил будут попадать профессиональные бойцы.

Эту стратегию планируется реализовать в течение следующих пяти лет.

Реализация Концепции позволит получить современную и хорошо подготовленную армию в Украине в течение 5 лет.

Как отметили Минобороны, целью новшеств является:

  • удовлетворение потребностей Сил обороны в личном составе во время полномасштабной войны;

  • интеграция в евроатлантическое пространство безопасности;

  • взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО.

Замминистра обороны Наталья Калмыкова отметила, что стратегия рассчитана до 2028 года, и есть надежда, что к тому времени война закончится, пройдет демобилизация и будет условно мирное время. При этом концепция рассчитана и на военные реалии.

Калмыкова подчеркнула, что во время действия военного положения призыв отменять не будут. Интенсивная обучение, которую планируют ввести, пока не будет заменой призыва.

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