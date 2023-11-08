Рада продлила военное положение и мобилизацию

Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 суток – до 14 февраля 2024 года.
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили
Парламент на заседании 8 ноября проголосовал за продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на всей территории Украины до 14 февраля 2024 года.
Рада в девятый раз продлила действие этих мер еще на 90 дней. За проголосовало 329 депутатов.
Что известно о намерениях Минобороны по альтернативе призыву
В планах Минобороны отказаться от обязательного призыва до 2028 года и заменить срочников контрактниками.
В частности, граждане призывного возраста будут проходить интенсивную подготовку, а благодаря рекрутингу в ряды Вооруженных сил будут попадать профессиональные бойцы.
Эту стратегию планируется реализовать в течение следующих пяти лет.
Реализация Концепции позволит получить современную и хорошо подготовленную армию в Украине в течение 5 лет.
Как отметили Минобороны, целью новшеств является:
удовлетворение потребностей Сил обороны в личном составе во время полномасштабной войны;
интеграция в евроатлантическое пространство безопасности;
взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО.
Замминистра обороны Наталья Калмыкова отметила, что стратегия рассчитана до 2028 года, и есть надежда, что к тому времени война закончится, пройдет демобилизация и будет условно мирное время. При этом концепция рассчитана и на военные реалии.
Калмыкова подчеркнула, что во время действия военного положения призыв отменять не будут. Интенсивная обучение, которую планируют ввести, пока не будет заменой призыва.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-