Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб – до 14 лютого 2024 року.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили

Парламент на засіданні 8 листопада проголосував за продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації на всій території України до 14 лютого 2024 року.

Рада вдевʼяте продовжила дію цих заходів ще на 90 днів. За проголосували 329 депутатів.

Що відомо про наміри Міноборони щодо альтернативи призову

У планах Міноборони відмовитись від обов’язкового призову до 2028 року і замінити строковиків контрактниками.

Зокрема, громадяни призовного віку проходитимуть інтенсивний вишкіл, а завдяки рекрутингу до лав Збройних сил потраплятимуть професійні бійці.

Цю стратегію планується реалізувати упродовж наступних 5 років.

Реалізація Концепції дозволить отримати сучасну та добре підготовлену армію в Україні протягом наступних 5 років.

Як зазначили Міноборони, метою нововведень є:

задоволення потреб Сил оборони в особовому складі під час повномасштабної війни;

інтеграція в євроатлантичний безпековий простір;

взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО.

Заступниця міністра оборони Наталя Калмикова зазначила, що стратегія розрахована до 2028 року, і є сподівання, що до того часу війна закінчиться, пройде демобілізація та буде умовно мирний час. При цьому Концепція розрахована і на воєнні реалії.

Калмикова наголосила, що під час дії воєнного стану призов скасовувати не будуть. Інтенсивний вишкіл, який планують запровадити, наразі не буде заміною призову.