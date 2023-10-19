Історичне рішення. Рада підтримала законопроєкт про заборону повʼязаних з РФ релігійних організацій

19 жовтня нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, повʼязаних з РФ.

Нардепи проголосували за заборону пов’язаних з РФ релігійних організацій

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, прийнято у першому читанні.

За прийняття законопроєкту проголосували 267 нардепів, проти - 15, утримались - 2.

Що передбачає законопроєкт

У пояснювальній записці законопроєкту вказано, що він потрібен для “забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів”.

Закон передбачає унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

У січні уряд на доручення РНБО вніс до Ради відповідний законопроєкт.