Історичне рішення. Рада підтримала законопроєкт про заборону повʼязаних з РФ релігійних організацій
Категорія
Політика
Дата публікації

Історичне рішення. Рада підтримала законопроєкт про заборону повʼязаних з РФ релігійних організацій

Верховна Рада
Джерело:  Ярослав Железняк

19 жовтня нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, повʼязаних з РФ.

Нардепи проголосували за заборону пов’язаних з РФ релігійних організацій

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, прийнято у першому читанні.

За прийняття законопроєкту проголосували 267 нардепів, проти - 15, утримались - 2.

Що передбачає законопроєкт

У пояснювальній записці законопроєкту вказано, що він потрібен для “забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів”.

Закон передбачає унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

У січні уряд на доручення РНБО вніс до Ради відповідний законопроєкт.

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