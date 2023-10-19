Историческое решение. Рада поддержала законопроект о запрете связанных с РФ религиозных организаций

19 октября нардепы поддержали в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.
Нардепы проголосовали за запрет связанных с РФ религиозных организаций
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, принят в первом чтении.
За принятие законопроекта проголосовали 267 нардепов, против – 15, воздержались – 2.
Что предполагает законопроект
В пояснительной записке законопроекта указано, что он необходим для “обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов”.
Закон предусматривает невозможность деятельности в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.
В январе правительство по поручению СНБО внесло в Раду соответствующий законопроект.
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