Историческое решение. Рада поддержала законопроект о запрете связанных с РФ религиозных организаций

19 октября нардепы поддержали в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

Нардепы проголосовали за запрет связанных с РФ религиозных организаций

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, принят в первом чтении.

За принятие законопроекта проголосовали 267 нардепов, против – 15, воздержались – 2.

Что предполагает законопроект

В пояснительной записке законопроекта указано, что он необходим для “обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов”.

Закон предусматривает невозможность деятельности в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

В январе правительство по поручению СНБО внесло в Раду соответствующий законопроект.