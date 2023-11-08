Министр спорта Вадим Гутцайт уходит в отставку — известна причина

8 ноября официально стало известно, что министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт написал заявление об отставке. Кроме того, сообщается, что ее уже получил парламент.

Гутцайт подал в отставку

Эту информацию уже официально подтвердил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на своих страницах в социальных сетях.

В Верховную Раду поступило заявление Министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М. об отставке, – написал он. Поделиться

Также глава парламента подтвердил, что это заявление намерено рассмотреть уже в ближайшее время.

Кроме того, Руслан Стефанчук опубликовал скрин заявления украинского министра.

Следует обратить внимание на то, что в нем Вадим Гутцайт никоим образом не объясняет причины своего решения.

Однако чуть позже глава ведомства прокомментировал свою отставку в социальных сетях.

Скоро почти год, как я нахожусь в должностях Министра молодежи и спорта Украины и Президента Национального олимпийского комитета Украины. Поделиться

По словам Гутцайта, в течение последнего года он столкнулся с большим количеством манипулирований по поводу его полномочий, принятых решений и сочетания этих должностей.

Сегодня я принял решение об отставке с должности Министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины и за поддержку моего шага благодарен Президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, недавно глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявлял о том, что на этой неделе Верховная Рада планирует уволить одного из министров правительства.

Украинским журналистам еще тогда удалось выяснить, что речь идет о действующем министре спорта.

Что известно о Вадиме Гутцайте

Вадим Гутцайт – украинский фехтовальщик, саблист, олимпийский чемпион.

Он также являлся президентом Федерации фехтования Украины с 2017 по 2023 год.

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на выборах 2019 года №81 в списке.

Участвовал в трех Олимпиадах – в 1992, 1996 и 2000 годах. В 1992 году, выступая в составе Объединенной команды, он завоевал командное золото.

Был наставником украинской команды саблисток, завоевавшей золотые олимпийские медали на пекинской Олимпиаде.

С 17 ноября 2022 года – президент НОК Украины.