Министр спорта Вадим Гутцайт уходит в отставку — известна причина

8 ноября официально стало известно, что министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт написал заявление об отставке. Кроме того, сообщается, что ее уже получил парламент.
Гутцайт подал в отставку
Эту информацию уже официально подтвердил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на своих страницах в социальных сетях.
Также глава парламента подтвердил, что это заявление намерено рассмотреть уже в ближайшее время.
Кроме того, Руслан Стефанчук опубликовал скрин заявления украинского министра.
Следует обратить внимание на то, что в нем Вадим Гутцайт никоим образом не объясняет причины своего решения.
Однако чуть позже глава ведомства прокомментировал свою отставку в социальных сетях.
По словам Гутцайта, в течение последнего года он столкнулся с большим количеством манипулирований по поводу его полномочий, принятых решений и сочетания этих должностей.
Как уже упоминалось ранее, недавно глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявлял о том, что на этой неделе Верховная Рада планирует уволить одного из министров правительства.
Украинским журналистам еще тогда удалось выяснить, что речь идет о действующем министре спорта.
Что известно о Вадиме Гутцайте
Вадим Гутцайт – украинский фехтовальщик, саблист, олимпийский чемпион.
Он также являлся президентом Федерации фехтования Украины с 2017 по 2023 год.
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на выборах 2019 года №81 в списке.
Участвовал в трех Олимпиадах – в 1992, 1996 и 2000 годах. В 1992 году, выступая в составе Объединенной команды, он завоевал командное золото.
Был наставником украинской команды саблисток, завоевавшей золотые олимпийские медали на пекинской Олимпиаде.
С 17 ноября 2022 года – президент НОК Украины.
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