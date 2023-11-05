Я убил многих. Хоренко выступил с заявлением после увольнения из ССО

Увольнение боевого генерала Виктора Хоренко с должности командующего Сил специальных операций ВСУ стало неожиданностью для большинства украинцев. Он решил поделиться своими мыслями на этот счет после громкой отставки.

Хоренко прокомментировал свое увольнение из ССО

Как известно, теперь боевой генерал будет выполнять специальные задачи в составе ГУР МО, а его преемником на должности командующего Сил специальных операций стал полковник Сергей Лупанчук.

Пресс-служба ССО опубликовала "7 тезисов боевого генерала Виктора Хоренко".

Вот как они выглядят:

1. Есть много хороших управляющих в кабинетах. Но войсками из кабинетов не командуют. Не командуют без опыта.

2. Чтобы понять, как побеждать врага – нужно убить по крайней мере одного лично. Я убил многих.

3. Основная моя цель – бороться с врагами Украины. Я не знаю, услышите ли вы что-то о моей борьбе, ведь я никогда не делал этого показательно. И я буду бороться.

4. Я не публичный, в политику не играю. Смысл моей жизни – месть врагам Украины.

5. Главное для меня – быть честным. Я всегда был честным и открытым перед своими военнослужащими. Это основное – уметь выражать друг другу собственное мнение, уметь прислушиваться.

6. О чем я могу сожалеть – да только о том, что я не завершил спланированных операций, не поддержал тех, кто на меня надеялся. Но это не зависит от меня, хотя я не могу не чувствовать ответственности за своих людей.

7. Трудно, являясь вожаком, покидать свою стаю. Но волк может охотиться и наедине. Главное, что всегда есть на кого, врагов у нас хватает. Честь!

Что известно об увольнении Хоренко

3 ноября официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский уволил с должности командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко.

Впоследствии выяснилось, что это произошло по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Вчера по моему представлению, как это предусмотрено законодательством, было принято кадровое решение в отношении командующего Силами специальных операций ВСУ, - подтвердил министр. Поделиться

Также глава оборонного ведомства заверил, что Хоренко нужен на другом направлении. Он также сообщил, что боевой генерал продолжит службу в Министерстве обороны.