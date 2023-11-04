Уволенный Хоренко из ССО будет служить в Минобороны

Бывшего командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко уволили с должности по представлению министра обороны Рустема Умерова.
Увольнение Хоренко
Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению министра обороны Рустема Умерова.
По его словам, генерал-майор Хоренко нужен в другом направлении. Бывший командующий ССО, как отметил Умеров, продолжит службу в Министерстве обороны.
Что предшествовало увольнению
3 ноября стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Виктора Хоренко с должности командующего Сил специальных операций ВСУ.
На этот пост назначили полковника Сергея Лупанчука. Добавим, что в открытых источниках нет подробной информации о его предыдущей деятельности. Президент отметил, что он опытный офицер.
4 ноября в СМИ появилась информация, что Хоренко не знал о планах по увольнению. Также сообщалось, что его уволили по представлению министра обороны Умерова.
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