Уволенный Хоренко из ССО будет служить в Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации

Уволенный Хоренко из ССО будет служить в Минобороны

Рустем Умеров
Хоренко
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Бывшего командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко уволили с должности по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Увольнение Хоренко

Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Вчера по моему представлению, как это предусмотрено законодательством, было принято кадровое решение относительно командующего Сил специальных операций ВСУ, – подтвердил министр Умеров.

По его словам, генерал-майор Хоренко нужен в другом направлении. Бывший командующий ССО, как отметил Умеров, продолжит службу в Министерстве обороны.

Дополнительно комментировать причины и предпосылки смены руководящих военных должностей во время войны - давать основания врагу ослаблять Украину, - добавил он.

Что предшествовало увольнению

3 ноября стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Виктора Хоренко с должности командующего Сил специальных операций ВСУ.

На этот пост назначили полковника Сергея Лупанчука. Добавим, что в открытых источниках нет подробной информации о его предыдущей деятельности. Президент отметил, что он опытный офицер.

4 ноября в СМИ появилась информация, что Хоренко не знал о планах по увольнению. Также сообщалось, что его уволили по представлению министра обороны Умерова.

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