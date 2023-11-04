Звільнений Хоренко з ССО служитиме у Міноборони

Колишнього командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка звільнили з посади за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.
Звільнення Хоренка
Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.
За його словами, генерал-майор Хоренко потрібен на іншому напрямку. Колишній командувач ССО, як зазначив Умєров, продовжить службу в Міністерстві оборони.
Що передувало звільненню
3 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Натомість на цей пост призначили полковника Сергія Лупанчука. Додамо, що у відкритих джерелах немає детальної інформації про попередню його діяльність. Президент зазначив, що він є досвідченим офіцером.
4 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що Хоренко не знав про плани щодо звільнення. Також повідомлялося, що його звільнили за поданям міністра оборони Умєрова.
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