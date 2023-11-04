Звільнений Хоренко з ССО служитиме у Міноборони

Колишнього командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка звільнили з посади за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Звільнення Хоренка

Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Вчора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, - підтвердив міністр Умєров. Поширити

За його словами, генерал-майор Хоренко потрібен на іншому напрямку. Колишній командувач ССО, як зазначив Умєров, продовжить службу в Міністерстві оборони.

Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни - надавати підстави ворогові послаблювати Україну, - додав він. Поширити

Що передувало звільненню

3 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Натомість на цей пост призначили полковника Сергія Лупанчука. Додамо, що у відкритих джерелах немає детальної інформації про попередню його діяльність. Президент зазначив, що він є досвідченим офіцером.

4 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що Хоренко не знав про плани щодо звільнення. Також повідомлялося, що його звільнили за поданям міністра оборони Умєрова.