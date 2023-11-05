Я вбив багатьох. Хоренко виступив з заявою після звільнення з ССО

Звільнення бойового генерала Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ стало несподіванкою для більшості українців. Він нарешті вирішив поділитися своїми думками з цього приводу.

Хоренко прокоментував своє звільнення з ССО

Як відомо, тепер бойовий генерал буде виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО, а його наступником на посаді командувача Сил спеціальних операцій став полковник Сергій Лупанчук.

Пресслужба ССО опублікувала “7 тез бойового генерала Віктора Хоренка”.

Ось як вони виглядають:

1. Є багато непоганих керівників в кабінетах. Але військами з кабінетів не командують. Не командують без досвіду.

2. Щоб зрозуміти, як долати ворога - треба вбити принаймні одного особисто. Я вбив багатьох.

3. Основна моя мета - боротися з ворогами України. Я не знаю чи ви почуєте щось про мою боротьбу, адже я ніколи не робив цього показово. Та я боротимуся.

4.Я не публічний, в політику не граю. Сенс мого життя - помста ворогам України.

5. Головне для мене - бути чесним. Я завжди був чесним і відкритим перед своїми військовослужбовцями. Це основне - вміти висловлювати одне одному власну думку, вміти дослухатися.

6. Про що я можу жалкувати - так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій, не підтримав тих, хто на мене сподівався. Та це залежить не від мене, хоча я не можу не відчувати відповідальності за своїх людей.

7. Важко будучи вожаком покидати свою зграю. Та вовк може полювати і наодинці. Головне, що завжди є на кого, ворогів у нас вистачає. Честь!

Що відомо про звільнення Хоренка

3 листопада офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка.

Згодом з’ясувалося, що це сталося за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Вчора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, - підтвердив міністр. Поширити

Також очільник оборонного відомства запевнив, що Хоренко потрібен на іншому напрямку. Він також повідомив, що бойовий генерал продовжить службу в Міністерстві оборони.