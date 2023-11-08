Міністр спорту Вадим Гутцайт йде у відставку — відома причина

8 листопада офіційно стало відомо про те, що міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав заяву про відставку. Окрім того, повідомляється, що її вже отримав парламент.

Гутцайт подав у відставку

Цю інформацію уже офіційно підтвердив очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїх сторінках у соціальних мережах.

До Верховної Ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку, - написав він. Поширити

Також глава парламенту підтвердив, що цю заяву мають намір розглянути уже найближчим часом.

Окрім того, Руслан Стефанчук опублікував скрін заяви українського міністра.

Варто звернути увагу на те, що у ній Вадим Гутцайт жодним чином не пояснює причини свого рішення.

Однак згодом він прокоментував свою відставку у соціальних мережах.

Скоро майже рік як я перебуваю на посадах Міністра молоді та спорту України та Президента Національного олімпійського комітету України. Поширити

За словами Гутцайта, протягом останнього року він зіткнувся з великою кількістю маніпулювань стосовно його повноважень, ухвалених рішень та поєднання цих посад….

Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади Міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України і за підтримку мого кроку вдячний Президенту України Володимиру Зеленському, Керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку, Премʼєр-Міністру України Денису Шмигалю. Поширити

Як уже згадувалося раніше, нещодавно очільник фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія заявляв про те, що цього тижня Верховна Рада планує звільнити одного з міністрів уряду.

Українським журналістам ще тоді вдалося з’ясувати, що мовиться про чинного міністра спорту.

Що відомо про Вадима Гутцайта

Вадим Гутцайт - український фехтувальник, шабліст, олімпійський чемпіон.

Він також був президентом Федерації фехтування України з 2017 по 2023 рік.

Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на виборах 2019 року, № 81 у списку.

Брав участь у трьох Олімпіадах — у 1992, 1996 і 2000 роках. В 1992 році, виступаючи в складі Об'єднаної команди він завоював командне золото.

Був наставником української команди шаблісток, яка завоювала золоті олімпійські медалі на пекінській Олімпіаді.

З 17 листопада 2022 року — президент НОК України.