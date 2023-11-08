Міністр спорту Вадим Гутцайт йде у відставку — відома причина
Категорія
Спорт
Дата публікації

Міністр спорту Вадим Гутцайт йде у відставку — відома причина

Вадим Гутцайт
Джерело:  Руслан Стефанчук

8 листопада офіційно стало відомо про те, що міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав заяву про відставку. Окрім того, повідомляється, що її вже отримав парламент.

Гутцайт подав у відставку

Цю інформацію уже офіційно підтвердив очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїх сторінках у соціальних мережах.

До Верховної Ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку, - написав він.

Також глава парламенту підтвердив, що цю заяву мають намір розглянути уже найближчим часом.

Окрім того, Руслан Стефанчук опублікував скрін заяви українського міністра.

Варто звернути увагу на те, що у ній Вадим Гутцайт жодним чином не пояснює причини свого рішення.

Однак згодом він прокоментував свою відставку у соціальних мережах.

Скоро майже рік як я перебуваю на посадах Міністра молоді та спорту України та Президента Національного олімпійського комітету України.

За словами Гутцайта, протягом останнього року він зіткнувся з великою кількістю маніпулювань стосовно його повноважень, ухвалених рішень та поєднання цих посад….

Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади Міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України і за підтримку мого кроку вдячний Президенту України Володимиру Зеленському, Керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку, Премʼєр-Міністру України Денису Шмигалю.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно очільник фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія заявляв про те, що цього тижня Верховна Рада планує звільнити одного з міністрів уряду.

Українським журналістам ще тоді вдалося з’ясувати, що мовиться про чинного міністра спорту.

Що відомо про Вадима Гутцайта

Вадим Гутцайт - український фехтувальник, шабліст, олімпійський чемпіон.

Він також був президентом Федерації фехтування України з 2017 по 2023 рік.

Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» на виборах 2019 року, № 81 у списку.

Брав участь у трьох Олімпіадах — у 1992, 1996 і 2000 роках. В 1992 році, виступаючи в складі Об'єднаної команди він завоював командне золото.

Був наставником української команди шаблісток, яка завоювала золоті олімпійські медалі на пекінській Олімпіаді.

З 17 листопада 2022 року — президент НОК України.

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