Рада відправила у відставку міністра молоді і спорту Гутцайта

9 листопада Верховна Рада проголосувала за відставку міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта. Напередодні він написав заяву про звільнення.
Депутати підтримали відставку Вадима Гутцайта
За відставку міністра проголосувало 243 нардепи, ще 3 проголосували проти, утримались - 7, не голосували - 62.
Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук 8 листопада на своїх сторінках у соціальних мережах опублікував заяву Гутцайта про відставку.
Пізніше Гутцайт прокоментував свою заяву:
Що відомо про Вадима Гутцайта
Вадим Гутцайт — професійний спортсмен, фехтувальник-шабліст, олімпійський чемпіон 1992 року, суддя міжнародної категорії.
У 2017 році він очолив Федерацію фехтування України, а в 2018 році — департамент молоді та спорту КМДА.
На позачергових парламентських виборах 2019 року Гутцайт балотувався від партії "Слуга народу", у новому уряді його призначили на посаду посаду міністра молоді та спорту.
У 2022 році Гутцайт бувобраний президентом Національного олімпійського комітету України.
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