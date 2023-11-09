Рада відправила у відставку міністра молоді і спорту Гутцайта
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Політика
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Рада відправила у відставку міністра молоді і спорту Гутцайта

Вадим Гутцайт
Джерело:  Ярослав Железняк

9 листопада Верховна Рада проголосувала за відставку міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта. Напередодні він написав заяву про звільнення.

Депутати підтримали відставку Вадима Гутцайта

За відставку міністра проголосувало 243 нардепи, ще 3 проголосували проти, утримались - 7, не голосували - 62.

Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук 8 листопада на своїх сторінках у соціальних мережах опублікував заяву Гутцайта про відставку.

Пізніше Гутцайт прокоментував свою заяву:

Скоро майже рік як я перебуваю на посадах Міністра молоді та спорту України та Президента Національного олімпійського комітету України. За цей рік було багато маніпулювань стосовно моїх повноважень, ухвалених рішень та поєднання цих посад. Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади Міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України.

Що відомо про Вадима Гутцайта

Вадим Гутцайт — професійний спортсмен, фехтувальник-шабліст, олімпійський чемпіон 1992 року, суддя міжнародної категорії.

У 2017 році він очолив Федерацію фехтування України, а в 2018 році — департамент молоді та спорту КМДА.

На позачергових парламентських виборах 2019 року Гутцайт балотувався від партії "Слуга народу", у новому уряді його призначили на посаду посаду міністра молоді та спорту.

У 2022 році Гутцайт бувобраний президентом Національного олімпійського комітету України.

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