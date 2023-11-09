Кабмін призначив в.о. міністра спорту

Кабінет міністрів на своєму засіданні 9 листопада тимчасово поклав виконання обов’язків міністра молоді та спорту України на Бідного Матвія Вікторовича.
Кабмін призначив виконувачем обов'язків міністра міністра спорту Матвія Бідного
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Депутати підтримали відставку Вадима Гутцайта
За відставку міністра проголосувало 243 нардепи, ще 3 проголосували проти, утримались - 7, не голосували - 62.
Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук 8 листопада на своїх сторінках у соціальних мережах опублікував заяву Гутцайта про відставку.
Пізніше Гутцайт прокоментував свою заяву:
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