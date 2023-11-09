Кабмін призначив в.о. міністра спорту
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Політика
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Кабмін призначив в.о. міністра спорту

Матрій БІдний
Джерело:  Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

Кабінет міністрів на своєму засіданні 9 листопада тимчасово поклав виконання обов’язків міністра молоді та спорту України на Бідного Матвія Вікторовича.

Кабмін призначив виконувачем обов'язків міністра міністра спорту Матвія Бідного

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінетом міністрів України тимчасово Депутати підтримали відставку Вадима Гутцайта

Депутати підтримали відставку Вадима Гутцайта

За відставку міністра проголосувало 243 нардепи, ще 3 проголосували проти, утримались - 7, не голосували - 62.

Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук 8 листопада на своїх сторінках у соціальних мережах опублікував заяву Гутцайта про відставку.

Пізніше Гутцайт прокоментував свою заяву:

Скоро майже рік як я перебуваю на посадах Міністра молоді та спорту України та Президента Національного олімпійського комітету України. За цей рік було багато маніпулювань стосовно моїх повноважень, ухвалених рішень та поєднання цих посад. Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади Міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України.покладено виконання обов’язків міністра молоді та спорту України на Бідного Матвія Вікторовича, - сказав він.

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