Кабмін призначив в.о. міністра спорту

Скоро майже рік як я перебуваю на посадах Міністра молоді та спорту України та Президента Національного олімпійського комітету України. За цей рік було багато маніпулювань стосовно моїх повноважень, ухвалених рішень та поєднання цих посад. Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади Міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України.покладено виконання обов’язків міністра молоді та спорту України на Бідного Матвія Вікторовича, - сказав він.