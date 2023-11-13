Сунак назначил нового главу МИД Британии. Что о нем известно

Главой МИД Великобритании стал экспремьер

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон стал новым министром иностранных дел в правительстве Риши Сунака.

The Rt Hon @David_Cameron has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK pic.twitter.com/r9fL9dIgzs — UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 13, 2023

Хотя последние семь лет я был вне передовой политики, я надеюсь, что мой опыт – как лидера консерваторов в течение одиннадцати лет и премьер-министра в течение шести – поможет мне помочь премьер-министру справиться с этими жизненно важными вызовами, – написал Дэвид. . Поделиться

The Prime Minister has asked me to serve as his Foreign Secretary and I have gladly accepted.



We are facing a daunting set of international challenges, including the war in Ukraine and the crisis in the Middle East. At this time of profound global change, it has rarely been more… — David Cameron (@David_Cameron) November 13, 2023

Кроме того, в рамках перестановок в правительстве Риши Сунака эксгалов МИД Джеймс Клеверли был назначен министром внутренних дел вместо Суэллы Бравермен.

Бравермана уволили с должности министра внутренних дел после ее резонансной статьи, в которые она обвинила лондонскую полицию в предвзятости в пользу пропалестинских протестов.

Кемерону предоставили благородный титул пожизненного перства, чтобы он мог занять должность в Кабинете министров.

В Британии обладателям пожизненного перства предоставляется титул барона и право на место в Палате лордов, если они имеют возраст и гражданство.

Офис Сунака сообщил 13 ноября, что король Чарльз III одобрил предоставление Кэмерону места в Палате лордов, позволяя ему вернуться в правительство, несмотря на то, что он не был избранным членом парламента.

В публикации в социальных сетях Консервативной партии Британии утверждается, что сегодняшняя перестановка Сунака укрепляет его команду в правительстве для принятия долгосрочных решений для светлого будущего.

Что известно о новом главе МИД Британии

Дэвид Камерон был премьер-министром Великобритании с 11 мая 2010 года по 13 июля 2016 года.

Кэмерон отсутствовал на политической арене более семи лет после того, как в июле 2016 года после референдума о выходе Великобритании из ЕС покинул пост премьер-министра.

Во время его пребывания в должности в 2016 году в Британии состоялся референдум, на котором британцы почти поровну проголосовали по выходу из Европейского Союза (тогда явка составляла 72,2%, а распределение было 51,9% за брекзит и 48,2% — против). Страна являлась членом ЕС с 1976 года.