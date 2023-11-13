Сунак назначил нового главу МИД Британии. Что о нем известно
Категория
Политика
Дата публикации

Сунак назначил нового главу МИД Британии. Что о нем известно

Дэвид Кэмерон
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Источник:  Sky News

В правительстве Великобритании проводятся перестановки. Бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона назначили новым министром иностранных дел королевства.

Главой МИД Великобритании стал экспремьер

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон стал новым министром иностранных дел в правительстве Риши Сунака.

Хотя последние семь лет я был вне передовой политики, я надеюсь, что мой опыт – как лидера консерваторов в течение одиннадцати лет и премьер-министра в течение шести – поможет мне помочь премьер-министру справиться с этими жизненно важными вызовами, – написал Дэвид. .

Кроме того, в рамках перестановок в правительстве Риши Сунака эксгалов МИД Джеймс Клеверли был назначен министром внутренних дел вместо Суэллы Бравермен.

Бравермана уволили с должности министра внутренних дел после ее резонансной статьи, в которые она обвинила лондонскую полицию в предвзятости в пользу пропалестинских протестов.

Кемерону предоставили благородный титул пожизненного перства, чтобы он мог занять должность в Кабинете министров.

В Британии обладателям пожизненного перства предоставляется титул барона и право на место в Палате лордов, если они имеют возраст и гражданство.

Офис Сунака сообщил 13 ноября, что король Чарльз III одобрил предоставление Кэмерону места в Палате лордов, позволяя ему вернуться в правительство, несмотря на то, что он не был избранным членом парламента.

В публикации в социальных сетях Консервативной партии Британии утверждается, что сегодняшняя перестановка Сунака укрепляет его команду в правительстве для принятия долгосрочных решений для светлого будущего.

Что известно о новом главе МИД Британии

Дэвид Камерон был премьер-министром Великобритании с 11 мая 2010 года по 13 июля 2016 года.

Кэмерон отсутствовал на политической арене более семи лет после того, как в июле 2016 года после референдума о выходе Великобритании из ЕС покинул пост премьер-министра.

Во время его пребывания в должности в 2016 году в Британии состоялся референдум, на котором британцы почти поровну проголосовали по выходу из Европейского Союза (тогда явка составляла 72,2%, а распределение было 51,9% за брекзит и 48,2% — против). Страна являлась членом ЕС с 1976 года.

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