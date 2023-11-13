Сунак призначив нового голову МЗС Британії. Що про нього відомо

Головою МЗС Великої Британії став експремʼєр

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Девід Кемерон став новим міністром закордонних справ в уряді Ріші Сунака.

The Rt Hon @David_Cameron has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK pic.twitter.com/r9fL9dIgzs — UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 13, 2023

Хоча останні сім років я був поза передовою політикою, я сподіваюся, що мій досвід – як лідера консерваторів протягом одинадцяти років і прем’єр-міністра протягом шести – допоможе мені допомогти прем’єр-міністру впоратися з цими життєво важливими викликами, – написав Девід. Поширити

The Prime Minister has asked me to serve as his Foreign Secretary and I have gladly accepted.



We are facing a daunting set of international challenges, including the war in Ukraine and the crisis in the Middle East. At this time of profound global change, it has rarely been more… — David Cameron (@David_Cameron) November 13, 2023

Крім того, у рамках перестановок в уряді Ріші Сунака ексгалаву МЗС Джеймса Клеверлі призначили міністром внутрішніх справ замість Суелли Бравермен.

Браверман звільнили з посади міністра внутрішніх справ після її резонансної статті, у які вона звинуватила лондонську поліцію в упередженості на користь пропалестинських протестів.

Кемерону надали шляхетний титул довічного перства, щоб він міг обійняти посаду у Кабінеті міністрів.

У Британії володарям довічного перства надається титул барона і право на місце в Палаті лордів, якщо вони мають відповідний вік та громадянство.

Офіс Сунака повідомив 13 листопада, що король Чарльз III схвалив надання Кемерону місця у Палаті лордів, дозволяючи йому повернутися до уряду, попри те, що він не був обраним членом парламенту.

У публікації в соціальних мережах Консервативної партії Британії стверджується, що сьогоднішня перестановка Сунака "зміцнює його команду в уряді для прийняття довгострокових рішень для світлого майбутнього".

Що відомо про нового голову МЗС Британії

Девід Камерон був премʼєр-міністром Великої Британії з 11 травня 2010 року до 13 липня 2016 року.

Кемерон був відсутній на політичній арені понад сім років після того, як у липні 2016 року після референдуму про вихід Великої Британії з ЄС залишив посаду прем’єр-міністра.

Під час його перебування на посаді, у 2016 році в Британії відбувся референдум, на якому британці майже порівну проголосували щодо виходу з Європейського Союзу (тоді явка становила 72,2%, а розподіл був 51,9% за брекзіт і 48,2% — проти). Країна була членом ЄС з 1976 року.