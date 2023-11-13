Сунак призначив нового голову МЗС Британії. Що про нього відомо

В уряді Великої Британії проводяться перестановки. Колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона призначили новим міністром закордонних справ королівства.
Головою МЗС Великої Британії став експремʼєр
Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Девід Кемерон став новим міністром закордонних справ в уряді Ріші Сунака.
Крім того, у рамках перестановок в уряді Ріші Сунака ексгалаву МЗС Джеймса Клеверлі призначили міністром внутрішніх справ замість Суелли Бравермен.
Браверман звільнили з посади міністра внутрішніх справ після її резонансної статті, у які вона звинуватила лондонську поліцію в упередженості на користь пропалестинських протестів.
Кемерону надали шляхетний титул довічного перства, щоб він міг обійняти посаду у Кабінеті міністрів.
У Британії володарям довічного перства надається титул барона і право на місце в Палаті лордів, якщо вони мають відповідний вік та громадянство.
Офіс Сунака повідомив 13 листопада, що король Чарльз III схвалив надання Кемерону місця у Палаті лордів, дозволяючи йому повернутися до уряду, попри те, що він не був обраним членом парламенту.
У публікації в соціальних мережах Консервативної партії Британії стверджується, що сьогоднішня перестановка Сунака "зміцнює його команду в уряді для прийняття довгострокових рішень для світлого майбутнього".
Що відомо про нового голову МЗС Британії
Девід Камерон був премʼєр-міністром Великої Британії з 11 травня 2010 року до 13 липня 2016 року.
Кемерон був відсутній на політичній арені понад сім років після того, як у липні 2016 року після референдуму про вихід Великої Британії з ЄС залишив посаду прем’єр-міністра.
Під час його перебування на посаді, у 2016 році в Британії відбувся референдум, на якому британці майже порівну проголосували щодо виходу з Європейського Союзу (тоді явка становила 72,2%, а розподіл був 51,9% за брекзіт і 48,2% — проти). Країна була членом ЄС з 1976 року.
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