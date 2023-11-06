Більше 100 компаній з Великої Британії визнали порушення санкцій проти РФ — FT

У Великій Британії контроль за дотриманням введенних проти Росії санкцій за злочинну війну проти України виявився проблемою, через масове порушення обмежень британськими компаніями.

Що відомо про порушення британськими компаніями антиросійських санкцій

За інформацією журналістів видання, більше 100 компаній з Великої Британії визнали порішення введених проти Росії санкцій.

Зазначається, що це відбулось через лояльний підхід британської влади, який заснований на співробітництві та добровільному розкритті інформації, що дозволяє пом’якшити штрафи для компаній-порушників.

Відповідно до інформації, отриманої на запит Мінфіну Великої Британії, більше 100 компаній визнали порушення антиросійських санкцій.

Прагнучи пом'якшити покарання, ці корпорації добровільно повідомили про це і співпрацювали з розслідуваннями.

За інформацією видання, широкомасштабні антиросійські санкції, введені британською владою, стали великою проблемою для місцевого бізнесу.

Чому у Великій Британії лояльно дивляться на порушення антиросійських санкцій

Враховуючи значну інтеграцію Росії у світову економіку, багато британських компаній підтримують постійні ділові відносини з російськими підприємствами, що ускладнює дотримання санкцій.

Визнаючи цю складність, стратегія дотримання санкцій Великобританії заохочує співпрацю та добровільне розкриття інформації.

Введення санкцій проти Росії має вирішальне значення як підтримки цілісності міжнародного порядку, але й підтримки верховенства закону. Незважаючи на тверду позицію Великобританії щодо дій Росії в Україні та запровадження санкцій для стримування подальшої агресії, проблеми правозастосування наголошують на складній природі глобальної економіки та перешкодах на шляху ізоляції такої країни, як Росія, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Режим санкцій Великобританії проти Росії є частиною ширших зусиль західних країн щодо притягнення Росії до відповідальності за її дії в Україні.

США та ЄС також запровадили санкції проти Росії, спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до вторгнення.

Хоча ці санкції суттєво вплинули на російську економіку, їхня ефективність обмежена інтеграцією Росії у світову економіку