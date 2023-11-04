Урсула фон дер Ляєн анонсувала потужний санкційний удар по РФ

За словами очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, уже наступного тижня Євросоюз оголосить про новий потужний пакет санкцій проти Росії.
12-й пакет санкцій проти РФ буде ухвалено
Як відомо, 4 листопада Урсула фон дер Ляєн прибула з офіційним візитом до Києва.
Під час виступу у Верховній Раді вона вперше анонсувала довгоочікуване рішення Брюсселю.
Урсула фон дер Ляєн також відверто зізналася, що Європа багато вчиться в України, якій не треба вчитися як бути європейцями, адже, як вважає політикиня, українці вже є європейцями.
На її переконання, офіційний Київ має всі шанси досягнути своїх амбіційних цілей і розпочати процес перемовин про вступ в ЄС уже цьогоріч.
Вона також наголосила, що ключова мета – максимально ефективно використовувати ці кошти, саме тому офіційні Брюссель та Київ розробляють потужний план реформ.
Що відомо про мету візиту очільниці ЄК до Києва
Приїзд Урсули фон дер Ляєн в Україну відбувся напередодні публікації звіту про прогрес України на шляху до членства в ЄС.
Вперше про запланований візит президентки Єврокомісії до Києва журналісти дізналися ще минулого тижня.
Вони також озвучили припущення, що це може свідчити про позитивну оцінку прогресу Києва у "кандидатських" реформах.
За попередніми даними, Єврокомісія має намір оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-