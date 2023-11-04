Урсула фон дер Ляєн анонсувала потужний санкційний удар по РФ

За словами очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, уже наступного тижня Євросоюз оголосить про новий потужний пакет санкцій проти Росії.

12-й пакет санкцій проти РФ буде ухвалено

Як відомо, 4 листопада Урсула фон дер Ляєн прибула з офіційним візитом до Києва.

Під час виступу у Верховній Раді вона вперше анонсувала довгоочікуване рішення Брюсселю.

На наступному тижні ми оголосимо новий 12-ий пакет санкцій про РФ. Ми будемо впроваджувати санкції поки не настане мир, – пообіцяла українцям глава ЄК. Поширити

Урсула фон дер Ляєн також відверто зізналася, що Європа багато вчиться в України, якій не треба вчитися як бути європейцями, адже, як вважає політикиня, українці вже є європейцями.

На її переконання, офіційний Київ має всі шанси досягнути своїх амбіційних цілей і розпочати процес перемовин про вступ в ЄС уже цьогоріч.

Європа хоче інвестувати у вас. І тому ми запроваджуємо план, який надасть 50 млрд євро для вас. Це більше ніж будь-яка країна отримувала після плану Маршала, – зазначила очільниця ЄК. Поширити

Вона також наголосила, що ключова мета – максимально ефективно використовувати ці кошти, саме тому офіційні Брюссель та Київ розробляють потужний план реформ.

Ви вчите нас справжньому значенню Європи. Ми привозимо солідарність народу Європи до вас. Але ми не привозимо Європу сюди, тому що вона вже тут. Разом ми можемо перемогти в цій битві та закінчити побудову нашого союзу. Разом ми і є Європа, – підсумувала Урсула фон дер Ляєн. Поширити

Що відомо про мету візиту очільниці ЄК до Києва

Приїзд Урсули фон дер Ляєн в Україну відбувся напередодні публікації звіту про прогрес України на шляху до членства в ЄС.

Вперше про запланований візит президентки Єврокомісії до Києва журналісти дізналися ще минулого тижня.

Вони також озвучили припущення, що це може свідчити про позитивну оцінку прогресу Києва у "кандидатських" реформах.

За попередніми даними, Єврокомісія має намір оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС.