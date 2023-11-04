По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, уже на следующей неделе Евросоюз объявит о новом мощном пакете санкций против России.
12-й пакет санкций против РФ будет принят уже вскоре
Как известно, 4 ноября Урсула фон дер Ляйен прибыла с официальным визитом в Киев.
Во время выступления в Верховной Раде она впервые анонсировала долгожданное решение Брюсселя.
Урсула фон дер Ляйен также откровенно призналась, что Европа много учится у Украины, которой не нужно учиться как быть европейцами, ведь, как считает политик, украинцы уже европейцы.
По ее убеждению, у официального Киева есть все шансы достичь своих амбициозных целей и начать процесс переговоров о вступлении в ЕС уже в этом году.
Она также подчеркнула, что ключевая цель – максимально эффективно использовать эти средства, поэтому официальные Брюссель и Киев разрабатывают мощный план реформ.
Что известно о цели визита главы ЕК в Киев
Приезд Урсулы фон дер Ляйен в Украину прошел накануне публикации отчета о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС.
Впервые о запланированном визите президентки Еврокомиссии в Киев журналисты узнали еще на прошлой неделе.
Они также озвучили предположение, что это может свидетельствовать о положительной оценке прогресса Киева в "кандидатских" реформах.
По предварительным данным, Еврокомиссия намерена обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС.
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