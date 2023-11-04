По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, уже на следующей неделе Евросоюз объявит о новом мощном пакете санкций против России.

12-й пакет санкций против РФ будет принят уже вскоре

Как известно, 4 ноября Урсула фон дер Ляйен прибыла с официальным визитом в Киев.

Во время выступления в Верховной Раде она впервые анонсировала долгожданное решение Брюсселя.

На следующей неделе мы объявим новый 12-й пакет санкций против РФ. Мы будем вводить санкции, пока не наступит мир, – пообещала украинцам глава ЕК. Поделиться

Урсула фон дер Ляйен также откровенно призналась, что Европа много учится у Украины, которой не нужно учиться как быть европейцами, ведь, как считает политик, украинцы уже европейцы.

По ее убеждению, у официального Киева есть все шансы достичь своих амбициозных целей и начать процесс переговоров о вступлении в ЕС уже в этом году.

Европа хочет в вас инвестировать. И поэтому мы вводим план, который предоставит 50 млрд. евро для вас. Это больше, чем любая страна получала после плана Маршала, – отметила глава ЕК. Поделиться

Она также подчеркнула, что ключевая цель – максимально эффективно использовать эти средства, поэтому официальные Брюссель и Киев разрабатывают мощный план реформ.

Вы учите нас подлинному значению Европы. Мы привозим солидарность народа Европы к вам. Но мы не привозим Европу сюда, потому что она уже здесь. Вместе мы можем победить в этом сражении и закончить построение нашего союза. Вместе мы и есть Европа, – подытожила Урсула фон дер Ляйен. Поделиться

Что известно о цели визита главы ЕК в Киев

Приезд Урсулы фон дер Ляйен в Украину прошел накануне публикации отчета о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС.

Впервые о запланированном визите президентки Еврокомиссии в Киев журналисты узнали еще на прошлой неделе.

Они также озвучили предположение, что это может свидетельствовать о положительной оценке прогресса Киева в "кандидатских" реформах.

По предварительным данным, Еврокомиссия намерена обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС.