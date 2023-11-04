Урсула фон дер Ляйен анонсировала мощный санкционный удар по РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Урсула фон дер Ляйен анонсировала мощный санкционный удар по РФ

Урсула фон дер Ляен
Читати українською

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, уже на следующей неделе Евросоюз объявит о новом мощном пакете санкций против России.

12-й пакет санкций против РФ будет принят уже вскоре

Как известно, 4 ноября Урсула фон дер Ляйен прибыла с официальным визитом в Киев.

Во время выступления в Верховной Раде она впервые анонсировала долгожданное решение Брюсселя.

На следующей неделе мы объявим новый 12-й пакет санкций против РФ. Мы будем вводить санкции, пока не наступит мир, – пообещала украинцам глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен также откровенно призналась, что Европа много учится у Украины, которой не нужно учиться как быть европейцами, ведь, как считает политик, украинцы уже европейцы.

По ее убеждению, у официального Киева есть все шансы достичь своих амбициозных целей и начать процесс переговоров о вступлении в ЕС уже в этом году.

Европа хочет в вас инвестировать. И поэтому мы вводим план, который предоставит 50 млрд. евро для вас. Это больше, чем любая страна получала после плана Маршала, – отметила глава ЕК.

Она также подчеркнула, что ключевая цель – максимально эффективно использовать эти средства, поэтому официальные Брюссель и Киев разрабатывают мощный план реформ.

Вы учите нас подлинному значению Европы. Мы привозим солидарность народа Европы к вам. Но мы не привозим Европу сюда, потому что она уже здесь. Вместе мы можем победить в этом сражении и закончить построение нашего союза. Вместе мы и есть Европа, – подытожила Урсула фон дер Ляйен.

Что известно о цели визита главы ЕК в Киев

Приезд Урсулы фон дер Ляйен в Украину прошел накануне публикации отчета о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС.

Впервые о запланированном визите президентки Еврокомиссии в Киев журналисты узнали еще на прошлой неделе.

Они также озвучили предположение, что это может свидетельствовать о положительной оценке прогресса Киева в "кандидатских" реформах.

По предварительным данным, Еврокомиссия намерена обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кулеба прогнозирует позитивные новости на счет пути Украины в ЕС уже скоро
Дмитрий Кулеба
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Германия анонсировала судьбоносное решение
Анналена Бербок
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Чиновники США и ЕС обсуждают с Украиной переговоры с РФ — NBC
США и ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.