Кулеба прогнозирует позитивные новости на счет пути Украины в ЕС уже скоро
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Кулеба прогнозирует позитивные новости на счет пути Украины в ЕС уже скоро

Дмитрий Кулеба
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ожидает с конца текущей недели новостей и событий, которые будут иметь положительный эффект в отношении членства Украины в Евросоюзе.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Кулеба сообщил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в этом году, если не возникнет форс-мажоров.

Украинские власти работали над тем, чтобы выполнить все, что нужно с нашей стороны. Президент контролировал этот процесс. Если не будет никаких форс-мажоров, то до конца этого года Украина откроет переговоры по членству в ЕС.

Министр добавил, что Украина уверенно идет к цели – вступить в ЕС, однако не раскрывал дополнительных подробностей.

Это будет еще один беспрецедентный исторический момент. И сейчас мы двигаемся достаточно уверенно к этой цели… Работа продолжается на всех уровнях, как говорится.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

8 ноября ЕС должен предоставить отчет с оценкой прогресса Украины по заявке на членство.

Там опишут, насколько Украина была успешной по выполнению реформ.

Также в начале ноября Украину должен посетить президент Европейской комиссии Урсула фон Дер Ляен. Во время поездки она, очевидно, сообщит о хороших новостях по интеграции Украины.

Напомним, что Украина должна выполнить семь шагов до начала переговоров о вступлении. По состоянию на июнь, по данным Совета ЕС, Украина выполнила два из них.

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