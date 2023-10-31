Кулеба прогнозирует позитивные новости на счет пути Украины в ЕС уже скоро

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ожидает с конца текущей недели новостей и событий, которые будут иметь положительный эффект в отношении членства Украины в Евросоюзе.
Переговоры о вступлении Украины в ЕС
Кулеба сообщил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в этом году, если не возникнет форс-мажоров.
Министр добавил, что Украина уверенно идет к цели – вступить в ЕС, однако не раскрывал дополнительных подробностей.
Что известно о вступлении Украины в ЕС
8 ноября ЕС должен предоставить отчет с оценкой прогресса Украины по заявке на членство.
Там опишут, насколько Украина была успешной по выполнению реформ.
Также в начале ноября Украину должен посетить президент Европейской комиссии Урсула фон Дер Ляен. Во время поездки она, очевидно, сообщит о хороших новостях по интеграции Украины.
Напомним, что Украина должна выполнить семь шагов до начала переговоров о вступлении. По состоянию на июнь, по данным Совета ЕС, Украина выполнила два из них.
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