Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в декабре этого года.
Что известно о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС
По словам главы финского правительства, Украина имеет значительные успехи в выполнении условий членства.
Он подчеркнул, что в течение недели будет подготовлен отчет о прогрессе выполнения странами-кандидатами условий вступления.
Депутат Европарламента от коалиционеров Сирпа Пиетикайнен также считает, что переговоры о вступлении Украины начнутся в ближайшее время.
Что говорят в ЕС
Президент Европарламента ожидает, что начало переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз начнется в конце 2023 года. Украина реализовала соответствующие условия для этого решения.
Президент подчеркнул, что Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии и более простые решения и решения, которые были сложными для политиков, Зеленский рассчитывает на единство ЕС в ответ на решение о начале переговоров по вступлению Украины.
Исполнительные власти Евросоюза 8 ноября планируют представить свою оценку прогрессу, которого Украина достигла в ее заявке на членство. Это будет ключевым шагом в решении ЕС о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.
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