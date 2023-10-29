Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в декабре этого года.

Что известно о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

По словам главы финского правительства, Украина имеет значительные успехи в выполнении условий членства.

По-моему, Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении тех задач, которые были поставлены перед ней, - отметил Орпо. Поделиться

Он подчеркнул, что в течение недели будет подготовлен отчет о прогрессе выполнения странами-кандидатами условий вступления.

Депутат Европарламента от коалиционеров Сирпа Пиетикайнен также считает, что переговоры о вступлении Украины начнутся в ближайшее время.

Что говорят в ЕС

Президент Европарламента ожидает, что начало переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз начнется в конце 2023 года. Украина реализовала соответствующие условия для этого решения.

Президент подчеркнул, что Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии и более простые решения и решения, которые были сложными для политиков, Зеленский рассчитывает на единство ЕС в ответ на решение о начале переговоров по вступлению Украины.

Исполнительные власти Евросоюза 8 ноября планируют представить свою оценку прогрессу, которого Украина достигла в ее заявке на членство. Это будет ключевым шагом в решении ЕС о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.