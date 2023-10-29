Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що переговори щодо вступу України до ЄС можуть розпочатись вже в грудні цього року.

Що відомо про початок переговорів щодо вступу України до ЄС

За словами очільника фінського уряду, Україна має значні успіхи у виконанні умов щодо членства.

На мою думку, Україна досить добре просунулась у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею, - зазначив Орпо. Поширити

Він підкреслив, що протягом тижня буде підготовлено звіт щодо прогресу виконання країнами-кандидатами умов для вступу.

Депутат Європарламенту від коаліціонерів Сірпа Пієтікайнен також вважає, що переговори про вступ України розпочнуться незабаром.

Що кажуть в ЄС

Президентка Європарламенту очікує, що початок переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу розпочнеться наприкінці 2023 року. Україна реалізувала відповідні умови для цього рішення.

Президент наголосив, що Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії й рішення, які були простішими, і рішення, які були складними для політиків, Зеленський розраховує на єдність ЄС у відповідь на рішення про початок переговорів щодо вступу України.

Виконавча влада Євросоюзу 8 листопада планує представити свою оцінку прогресу, якого Україна досягнула в її заявці на членство. Це буде ключовим кроком у рішенні ЄС про те, чи починати переговори про вступ з Україною.