Лидеры ЕС приняли новое решение об использовании замороженных активов РФ — FT

Евросоюз одобрил планы использовать миллиарды евро доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. В начале декабря Еврокомиссия выдвинет соответствующие правовые предложения.

Что планируют сделать с доходами от замороженных активов РФ

Чиновники ЕС искали пути направить доходы от замороженных средств РФ в Украину.

Однако Европейский центральный банк предупредил о потенциальных рисках для евро из-за доступа к этим доходам. По мнению банка, это может побудить другие центральные банки отказаться от своих деноминированных в евро активов и ослабить валюту.

Лидеры ЕС на заседание 27 октября одобрили передачу доходов, призвав Еврокомиссию "ускорить работу с целью представления предложений".

Теперь комиссия намерена внести предложение в начале декабря. Об этом сообщили Financial Times два высокопоставленных чиновника.

Эти выводы – зеленый свет для нас, – сказал источник. Поделиться

Некоторые страны-члены, такие как Германия, ранее скептически относились к этим планам из-за юридических проблем права собственности на средства.

Однако эти беспокойства были развеяны в начале октября, когда министерша финансов США Джанет Йеллен поддержала идею снятия сверхприбылей. G7 также одобрила эти планы.

Сколько средств РФ заморозили в ЕС

Западные санкции заморозили 300 миллиардов долларов, принадлежащих центральному банку России.

180 миллиардов из них, по данным бельгийского правительства, хранится в Euroclear. Это самый большой в мире депозитарий ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.

Euroclear сообщил, что только за первые девять месяцев 2023 года он заработал около 3 миллиардов евро на замороженных российских активах по сравнению с 347 миллионами евро за тот же период 2022 года.