Лідери ЄС ухвалили нове рішення щодо використання заморожених активів РФ — FT

Євросоюз схвалив плани використати мільярди євро прибутків від заморожених російських активів для допомоги Україні. На початку грудня Єврокомісія висуне відповідні правові пропозиції.

Що планують зробити з доходами від заморожених активів РФ

Посадовці ЄС шукали шляхи спрямувати доходи від заморожених коштів РФ в Україну.

Проте Європейський центральний банк попередив про потенційні ризики для євро через доступ до цих доходів. На думку банку, це може спонукати інші центральні банки відмовитися від своїх активів, деномінованих у євро, і послабити валюту.

Однак лідери ЄС на засідання 27 жовтня схвалили передачу доходів, закликавши Єврокомісію «прискорити роботу з метою подання пропозицій».

Тепер комісія планує внести пропозицію на початку грудня. Про це повідомили Financial Times двоє високопоставлених чиновників.

Ці висновки — зелене світло для нас, — сказало джерело. Поширити

Деякі країни-члени, такі як Німеччина, раніше скептично ставилися до цих планів через юридичні проблеми щодо права власності на кошти.

Проте ці занепокоєння були розвіяні на початку жовтня, коли міністерка фінансів США Джанет Єллен підтримала ідею зняття надприбутків. G7 також схвалила ці плани.

Скільки коштів РФ заморозили у ЄС

Західні санкції заморозили 300 мільярдів доларів, що належать центральному банку Росії.

180 мільярдів з них, за даними бельгійського уряду, зберігається в Euroclear. Це найбільший у світі депозитарій цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

Euroclear повідомив, що лише за перші дев’ять місяців 2023 року він заробив близько 3 мільярдів євро на заморожених російських активах у порівнянні з 347 мільйонами євро за той самий період 2022 року.