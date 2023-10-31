Кулеба прогнозує позитивні новини щодо шляху України до ЄС вже скоро

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба очікує з кінця поточного тижня новин та подій, які матимуть позитивний ефект щодо членства України у Євросоюзі.

Переговори про вступ України в ЄС

Кулеба повідомив, що переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися вже цього року, якщо не виникне форс-мажорів.

Українська влада працювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку. Президент контролював цей процес. Якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Поширити

Міністр додав, що України впевнено йде до мети - вступити в ЄС, проте не розкривав додаткових подробиць.

Це буде черговий безпрецедентний історичний момент. І зараз ми рухаємося досить упевнено до цієї мети… Робота триває на всіх рівнях, як то кажуть. Поширити

Що відомо про вступ України в ЄС

8 листопада ЄС має представити звіт з оцінкою прогресу України щодо заявки на членство.

Там опишуть, наскільки України була успішною у виконанні реформ.

Також на початку листопада Україну має відвідати президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляєн. Під час поїздки вона, очевидно, повідомить про хороші новини щодо інтеграції України.

Нагадаємо, що України має виконати сім кроків до початку переговорів про вступ. Станом на червень, за даними Ради ЄС, Україна виконала два з них.