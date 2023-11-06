В Великобритании контроль за соблюдением введенных против России санкций за преступную войну против Украины оказался проблемой из-за массового нарушения ограничений британскими компаниями.

Что известно о нарушении британскими компаниями антироссийских санкций

По информации журналистов издания, более 100 компаний из Великобритании признали решение введенных против России санкций.

Отмечается, что это произошло из-за лояльного подхода британских властей, основанного на сотрудничестве и добровольном раскрытии информации, что позволяет смягчить штрафы для компаний-нарушителей.

Согласно информации, полученной по запросу Минфина Великобритании, более 100 компаний признали нарушение антироссийских санкций.

Стремясь смягчить наказание, эти корпорации добровольно сообщили об этом и сотрудничали с расследованиями.

По информации издания, широкомасштабные антироссийские санкции, введенные британскими властями, стали большой проблемой для местного бизнеса.

Почему в Великобритании лояльно смотрят на нарушение антироссийских санкций

Учитывая значительную интеграцию России в мировую экономику, многие британские компании поддерживают постоянные деловые отношения с российскими предприятиями, что затрудняет соблюдение санкций.

Признавая эту сложность, стратегия соблюдения санкций Великобритании поощряет сотрудничество и раскрытие информации.

Введение санкций против России имеет решающее значение не только для поддержания целостности международного порядка, но и для поддержания верховенства закона. Несмотря на жесткую позицию Великобритании относительно действий России в Украине и введение санкций для сдерживания дальнейшей агрессии, проблемы правоприменения отмечают сложную природу глобальной экономики и препятствия на пути изоляции такой страны, как Россия, - говорится в материале издания. Поделиться

Режим санкций Великобритании против России является частью более широких усилий западных стран по привлечению России к ответственности за ее действия в Украине.

США и ЕС также ввели санкции против России, направленные против физических и юридических лиц, причастных к вторжению.

Хотя эти санкции оказали существенное влияние на российскую экономику, их эффективность ограничена интеграцией России в мировую экономику.