В США заявляют о контратаке и продвижении ВСУ под Авдеевкой

Как сообщают эксперты ISW, Вооруженным силам Украины удалось успешно контратаковать под Авдеевкой и 19 ноября даже продвинуться вперед.

Что происходит под Авдеевкой

Согласно данным аналитиков из Института изучения войны, пока боевые действия на востоке и юге Украины продолжаются, однако дождливая погода, вполне возможно, замедлит их интенсивность до начала морозов.

Силы обороны контратаковали под Авдеевкой и 19 ноября совершили подтвержденное продвижение вперед. Геолокационные данные, опубликованные 19 ноября, указывают на то, что украинские силы продвинулись вперед у железной дороги юго-восточнее Степного (3 км северо-западнее Авдеевки), - сказано в отчете. Поделиться

По словам одного из российских блогеров, бойцы ВСУ смогли отбить позиции у железной дороги у Степного и контратаковали у Авдеевского коксохимического завода.

Кроме того, сообщается, что наступательные операции армии РФ под Авдеевкой 19 ноября были провальными.

Как Генштаб ВСУ комментирует ситуацию на фронте

Согласно данным Генштаба ВСУ, солдаты РФ безуспешно атаковали к югу от Новокалинового (13 км к северо-востоку от Авдеевки), к востоку от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки), а также вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Авдеевки.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.11.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 319 210 (+640) человек,

танков − 5 439 (+4) ед,

боевых бронированных машин − 10 168 (+2) ед,

артиллерийских систем − 7 748 (+4) ед,

РСЗО − 899 (+1) ед,

средств ПВО − 588 (+0) ед,

самолетов − 323 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 764 (+9) ед,

крылатых ракет − 1 563 (+0) ед,

кораблей/катеров − 22 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 10 127 (+7) ед,

специальной техники – 1 097 (+1) ед.