Злочинна армія РФ кожного дня втрачає більше сотні військових внаслідок безуспішних спроб наступу в районі Авдіївки на Донеччині.

Що відомо про шалені втрати армії РФ в районі Авдіївки

За інформацією російського видання “Медіазона”, протягом кількох останніх днів втрати російських військових злочинців в районі Авдіївки складають більше сотні військових на добу.

Це серйозне збільшення, оскільки все літо і початок осені нам надходило близько вісімдесяти некрологів на день. Воно пов'язане з боями під містом Авдіївка, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що протягом останніх двох місяців було підтверджено загибель великої кількості офіцерського складу у званні від підполковників і вище.

Зокрема, це пов’язано з влучними ударами українських військових по ворожих командних складах.

Що відомо про нову тактику армії РФ в районі Авдіївки

За інформацією військового кореспондента видання Bild Юліана Рьопке, злочинна армія РФ перейшла до тактики пішого оточення Авдіївки після втрати близько 270 одиниць військової техніки на цьому напрямку протягом останніх тижнів.

Рьопке зазначає, що російські окупанти перейшли до тактики, яку використовували під час боїв за Бахмут.

Зокрема, кількість військової техніки під час штурмів значно зменшилась і тепер у наступі приймають участь переважно піхотні підрозділи.

Журналіст зазначає, що втрати армії РФ в районі Авдіївки складають близько 3 тис осіб і це поки не можна назвати стратегічною поразкою.

Він зазначив, що це цілеспрямована тактика командування окупаційної російської армії, у якій відсутність якості компенсується за рахунок великої кількості живої сили.

Рьопке зазначає, що в Бахмуті втрати ЗС РФ і ЗСУ співвідносилися як 10:1, але в підсумку Росія все одно змогла захопити місто.

Німецький аналітик вважає, що з Авдіївкою Москва свідомо намагається реалізувати той же сценарій.