Армія РФ вдарила по критичній інфраструктурі Херсонщини. Є загиблий

Російські військові завдали удару по селу Білозерка неподалік Херсона – знищено обʼєкт критичної інфраструктури, є загиблий та поранені.

Росія знищила обʼєкт критичної інфраструктури біля Херсона

Російська армія масовано вдарила по Білозерці. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє — поранені. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено й обʼєкт критичної інфраструктури. Нині Білозерка і навколишні села – без електропостачання, - зазначили в ОВА. Поширити

Як додав Прокудін, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло в оселі.

Як пізніше повідомив Прокудін, за уточненою інформацією, четверо людей дістали поранення. Це троє жінок, 28, 56 та 34 роки, а також 62-річний чоловік. Усіх потерпілих каретою "швидкої" доставили до лікарні.

Російські терористи обстріляли Херсон

Російські війська продовжують бити по Херсону. Вранці 16 листопада під обстріл потрапив Корабельний район та громадський транспорт.

Зранку російська армія бʼє по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє херсонців - чоловік загинув, жінка отримала поранення. Травми, несумісні з життям, отримав 68-річний чоловік. На момент ворожого удару він знаходився у будівлі, – розповів Прокудін. Поширити

Крім того, за його даними, до лікарні каретою "швидкої" доставили 54-річну жінку.

У неї – вибухова травма та уламкове поранення чола і стегна. Потерпілій надають допомогу, - додав очільник обласної адміністрації. Поширити

Також під вогонь російської артилерії потрапив громадський транспорт у Херсоні.

Про це розказав керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.