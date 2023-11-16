Армія РФ вдарила по критичній інфраструктурі Херсонщини. Є загиблий

Російські військові завдали удару по селу Білозерка неподалік Херсона – знищено обʼєкт критичної інфраструктури, є загиблий та поранені.
Росія знищила обʼєкт критичної інфраструктури біля Херсона
Як додав Прокудін, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло в оселі.
Як пізніше повідомив Прокудін, за уточненою інформацією, четверо людей дістали поранення. Це троє жінок, 28, 56 та 34 роки, а також 62-річний чоловік. Усіх потерпілих каретою "швидкої" доставили до лікарні.
Російські терористи обстріляли Херсон
Російські війська продовжують бити по Херсону. Вранці 16 листопада під обстріл потрапив Корабельний район та громадський транспорт.
Крім того, за його даними, до лікарні каретою "швидкої" доставили 54-річну жінку.
Також під вогонь російської артилерії потрапив громадський транспорт у Херсоні.
Про це розказав керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
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