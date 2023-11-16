Армия РФ ударила по критической инфраструктуре Херсона. Есть погибший

Российские военные нанесли удар по селу Белозерка недалеко от Херсона – уничтожен объект критической инфраструктуры, погиб и ранен.
Россия уничтожила объект критической инфраструктуры возле Херсона
Как добавил Прокудин, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет в доме.
Как позже сообщил Прокудин, по уточненной информации, четыре человека получили ранения. Это три женщины, 28, 56 и 34 года, а также 62-летний мужчина. Всех пострадавших каретой "скорой" доставили в больницу.
Российские террористы обстреляли Херсон
Российские войска продолжают избивать по Херсону. Утром 16 ноября под обстрел попали Корабельный район и общественный транспорт.
Кроме того, по его данным, в больницу каретой "скорой" доставили 54-летнюю женщину.
Также под огонь русской артиллерии попали общественный транспорт в Херсоне.
Об этом рассказал руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.
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