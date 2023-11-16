Армия РФ ударила по критической инфраструктуре Херсона. Есть погибший

Российские военные нанесли удар по селу Белозерка недалеко от Херсона – уничтожен объект критической инфраструктуры, погиб и ранен.

Россия уничтожила объект критической инфраструктуры возле Херсона

Российская армия массированно ударила по Белозерке. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое ранены. Вражеским огнем повреждены жилые дома и продуктовый магазин. Уничтожен и объект критической инфраструктуры. В настоящее время Белозерка и окрестные села – без электроснабжения, - отметили в ОВА. Поделиться

Как добавил Прокудин, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет в доме.

Как позже сообщил Прокудин, по уточненной информации, четыре человека получили ранения. Это три женщины, 28, 56 и 34 года, а также 62-летний мужчина. Всех пострадавших каретой "скорой" доставили в больницу.

Российские террористы обстреляли Херсон

Российские войска продолжают избивать по Херсону. Утром 16 ноября под обстрел попали Корабельный район и общественный транспорт.

Утром российская армия бьет по Корабельному району Херсона. В результате очередного обстрела пострадали двое херсонцев - мужчина погиб, женщина получила ранения. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 68-летний мужчина. На момент вражеского удара он находился в здании, – рассказал Прокудин. Поделиться

Кроме того, по его данным, в больницу каретой "скорой" доставили 54-летнюю женщину.

У нее – взрывная травма и обломочное ранение лба и бедра. Потерпевшей оказывают помощь, - добавил глава областной администрации. Поделиться

Также под огонь русской артиллерии попали общественный транспорт в Херсоне.

Об этом рассказал руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.