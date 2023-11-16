Армия РФ обстреляла Херсон. Погиб пожилой мужчина, есть раненые

Российские военные с утра 16 ноября накрыли огнем один из прибрежных районов Херсона. Погиб пенсионер.

Российские террористы обстреляли Херсон

Российские войска продолжают бить по Херсону. Утром 16 ноября под обстрел попали Корабельный район и общественный транспорт.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Утром российская армия била по Корабельному району Херсона. В результате очередного обстрела пострадали двое херсонцев – мужчина погиб, женщина получила ранения. Поделиться

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 68-летний мужчина. На момент вражеского удара он находился в здании, – рассказал Прокудин. Поделиться

Кроме того, по его данным, в больницу каретой "скорой" доставили 54-летнюю женщину.

У нее – взрывная травма и обломочное ранение лба и бедра. Потерпевшей оказывают помощь, - добавил глава областной администрации. Поделиться

Также под огонь русской артиллерии попали общественный транспорт в Херсоне.

Об этом рассказал руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.

В автобусе выбиты окна. О раненых не сообщается. Информация уточняется, – рассказал Мрочко. Поделиться

Обстрелы Херсона: что известно

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские военные днем 13 ноября обстреляли больницу в Херсоне, известно об уничтоженной "скорой".

Российская армия покрыла огнем одну из больниц в Херсоне, – отметили в ОВА. Поделиться

По словам Прокудина, в результате обстрела уничтожены "скорая" и другие автомобили.

11 ноября, около 15:00, армия РФ начала обстреливать Херсон.

В общей сложности было зафиксировано четыре взрыва. Кроме того, отмечается, что обстрел вызвал пожар в доме.

Впоследствии появилась информация о том, что в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом в центральной части Херсона пострадали два человека.

По словам представителей местных властей, ранение головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.