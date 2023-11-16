Армия РФ обстреляла Херсон. Погиб пожилой мужчина, есть раненые

Российские военные с утра 16 ноября накрыли огнем один из прибрежных районов Херсона. Погиб пенсионер.
Российские террористы обстреляли Херсон
Российские войска продолжают бить по Херсону. Утром 16 ноября под обстрел попали Корабельный район и общественный транспорт.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Кроме того, по его данным, в больницу каретой "скорой" доставили 54-летнюю женщину.
Также под огонь русской артиллерии попали общественный транспорт в Херсоне.
Об этом рассказал руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.
Обстрелы Херсона: что известно
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские военные днем 13 ноября обстреляли больницу в Херсоне, известно об уничтоженной "скорой".
По словам Прокудина, в результате обстрела уничтожены "скорая" и другие автомобили.
11 ноября, около 15:00, армия РФ начала обстреливать Херсон.
В общей сложности было зафиксировано четыре взрыва. Кроме того, отмечается, что обстрел вызвал пожар в доме.
Впоследствии появилась информация о том, что в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом в центральной части Херсона пострадали два человека.
По словам представителей местных властей, ранение головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-