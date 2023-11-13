Армия РФ атаковала больницу в Херсоне. Уничтожена "скорая"

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские военные днем 13 ноября обстреляли больницу в Херсоне, известно об уничтоженной "скорой".

Что известно об обстреле Херсона

Российская армия покрыла огнем одну из больниц в Херсоне, – отметили в ОВА. Поделиться

По словам Прокудина, в результате обстрела уничтожены "скорая" и другие автомобили. Информация уточняется.

Армия РФ обстреляла Херсон в годовщину освобождения города

11 ноября около 15:00 солдаты РФ начали обстреливать Херсон.

В общей сложности было зафиксировано четыре взрыва. Кроме того, отмечается, что обстрел вызвал пожар в доме.

Впоследствии появилась информация о том, что в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом в центральной части Херсона пострадали два человека.

По словам представителей местных властей, ранение головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.