Армия РФ атаковала больницу в Херсоне. Уничтожена "скорая"
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Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала больницу в Херсоне. Уничтожена "скорая"

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
обстрел
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Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские военные днем 13 ноября обстреляли больницу в Херсоне, известно об уничтоженной "скорой".

Что известно об обстреле Херсона

Российская армия покрыла огнем одну из больниц в Херсоне, – отметили в ОВА.

По словам Прокудина, в результате обстрела уничтожены "скорая" и другие автомобили. Информация уточняется.

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11 ноября около 15:00 солдаты РФ начали обстреливать Херсон.

В общей сложности было зафиксировано четыре взрыва. Кроме того, отмечается, что обстрел вызвал пожар в доме.

Впоследствии появилась информация о том, что в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом в центральной части Херсона пострадали два человека.

По словам представителей местных властей, ранение головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.

У 53-летней херсонки – контузия и травма ноги. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно, - говорится в сообщении.

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