Армия РФ атаковала больницу в Херсоне. Уничтожена "скорая"

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские военные днем 13 ноября обстреляли больницу в Херсоне, известно об уничтоженной "скорой".
Что известно об обстреле Херсона
По словам Прокудина, в результате обстрела уничтожены "скорая" и другие автомобили. Информация уточняется.
Армия РФ обстреляла Херсон в годовщину освобождения города
11 ноября около 15:00 солдаты РФ начали обстреливать Херсон.
В общей сложности было зафиксировано четыре взрыва. Кроме того, отмечается, что обстрел вызвал пожар в доме.
Впоследствии появилась информация о том, что в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом в центральной части Херсона пострадали два человека.
По словам представителей местных властей, ранение головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.
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