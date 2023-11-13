Армія РФ атакувала лікарню в Херсоні. Знищена "швидка"
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала лікарню в Херсоні. Знищена "швидка"

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
обстріл

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські військові вдень 13 листопада обстріляли лікарню у Херсоні, наразі відомо про знищену "швидку".

Що відомо про обстріл Херсону

Російська армія вкрила вогнем одну з лікарень у Херсоні, - зазначили в ОВА.

За словами Прокудіна, внаслідок обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі. Інформація уточнюється.

Армія РФ обстріляла Херсон у річницю звільнення міста

11 листопада, близько 15:00, солдати РФ почали обстрілювати Херсон.

Загалом було зафіксовано чотири вибухи. Окрім того, зазначається, що обстріл спричинив пожежу в будинку.

Згодом з’явилася інформація про те, що в результаті влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок у центральній частині Херсона постраждали двоє людей.

За словами представників місцевої влади, поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні.

У 53-річної херсонки – контузія та травма ноги. Потерпілій надали медичну допомогу, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно, - йдеться в повідомленні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У РФ заявили про "перегрупування військ" на Херсонщині. Згодом "анулювали" повідомлення
Військові РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЦНС пояснили, чому в РФ заявили про "перегрупування військ" на лівобережжі Херсонщини
Армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Херсоні військові РФ обстріляли авто з немовлям. Є загиблий
Ігор Клименко
Авто

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм