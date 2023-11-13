Армія РФ атакувала лікарню в Херсоні. Знищена "швидка"

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські військові вдень 13 листопада обстріляли лікарню у Херсоні, наразі відомо про знищену "швидку".
Що відомо про обстріл Херсону
За словами Прокудіна, внаслідок обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі. Інформація уточнюється.
Армія РФ обстріляла Херсон у річницю звільнення міста
11 листопада, близько 15:00, солдати РФ почали обстрілювати Херсон.
Загалом було зафіксовано чотири вибухи. Окрім того, зазначається, що обстріл спричинив пожежу в будинку.
Згодом з’явилася інформація про те, що в результаті влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок у центральній частині Херсона постраждали двоє людей.
За словами представників місцевої влади, поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні.
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