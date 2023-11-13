Армія РФ атакувала лікарню в Херсоні. Знищена "швидка"

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські військові вдень 13 листопада обстріляли лікарню у Херсоні, наразі відомо про знищену "швидку".

Що відомо про обстріл Херсону

Російська армія вкрила вогнем одну з лікарень у Херсоні, - зазначили в ОВА. Поширити

За словами Прокудіна, внаслідок обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі. Інформація уточнюється.

Армія РФ обстріляла Херсон у річницю звільнення міста

11 листопада, близько 15:00, солдати РФ почали обстрілювати Херсон.

Загалом було зафіксовано чотири вибухи. Окрім того, зазначається, що обстріл спричинив пожежу в будинку.

Згодом з’явилася інформація про те, що в результаті влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок у центральній частині Херсона постраждали двоє людей.

За словами представників місцевої влади, поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні.