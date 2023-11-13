У Херсоні військові РФ обстріляли авто з немовлям. Є загиблий

В передмісті Херсона російські окупанти обстріляли авто з цивільними, де знаходилось немовля. Водій загинув, у двомісячного немовляти мінно-вибухове поранення голови.
На Херсонщині росіяни поцілили в цивільне авто
Опівдні 13 листопада російські окупанти обстріляли з артилерії автомобіль у передмісті Херсону.
Водій загинув, у двомісячного немовляти мінно-вибухове поранення голови, а в його матері — травматична ампутація ніг, вона у важкому стані.
За даними Клименка, внаслідок влучання автівка загорілася.
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни в поєднанні з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Армія РФ обстріляла Херсон у річницю звільнення міста
11 листопада, близько 15:00, солдати РФ почали обстрілювати Херсон.
Загалом було зафіксовано чотири вибухи. Окрім того, зазначається, що обстріл спричинив пожежу в будинку.
Згодом з’явилася інформація про те, що в результаті влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок у центральній частині Херсона постраждали двоє людей.
За словами представників місцевої влади, поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні.
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