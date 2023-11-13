У Херсоні військові РФ обстріляли авто з немовлям. Є загиблий

В передмісті Херсона російські окупанти обстріляли авто з цивільними, де знаходилось немовля. Водій загинув, у двомісячного немовляти мінно-вибухове поранення голови.

На Херсонщині росіяни поцілили в цивільне авто

Опівдні 13 листопада російські окупанти обстріляли з артилерії автомобіль у передмісті Херсону.

Водій загинув, у двомісячного немовляти мінно-вибухове поранення голови, а в його матері — травматична ампутація ніг, вона у важкому стані.

Опівдні росіяни в передмісті Херсона обстріляли з артилерії авто, в якому дівчинка та її рідні поверталися з медогляду, - розповів голова МВС Ігор Клименко. Поширити

За даними Клименка, внаслідок влучання автівка загорілася.

36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент, - зазначив голова МВС. Поширити

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни в поєднанні з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Армія РФ обстріляла Херсон у річницю звільнення міста

11 листопада, близько 15:00, солдати РФ почали обстрілювати Херсон.

Загалом було зафіксовано чотири вибухи. Окрім того, зазначається, що обстріл спричинив пожежу в будинку.

Згодом з’явилася інформація про те, що в результаті влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок у центральній частині Херсона постраждали двоє людей.

За словами представників місцевої влади, поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні.