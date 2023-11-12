Армія РФ обстріляла обласну бібліотеку імені Гончара у Херсоні — фото

Російська армія вчергове вдарила по Херсону. Під ударом опинилася обласна бібліотека імені Гончара.

Армія РФ знищила відому бібліотеку у Херсоні

"Одне з влучань - по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі - суттєві руйнування", - зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Поширити

Внаслідок обстрілу у бібліотеці спалахнула пожежа. Рятувальники понад півтори години гасили вогонь.

За словами Прокудіна, через ворожу атаку ніхто не постраждав. На опублікованих фото помітно, що будівля бібліотеки дуже пошкоджена, там вибиті вікна, зруйновані деякі конструкції.

Що відомо про обстріл Херсона 11 листопада

Як повідомляє пресслужба Херсонської ОВА, будинок депутата Ігоря Осипенка у приватному секторі потрапив під ворожий обстріл близько 15.00.

Загалом було зафіксовано чотири вибухи.

Окрім того, зазначається, що обстріл спричинив пожежу в будинку.

Згодом з’явилася інформація про те, що в результаті влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок у центральній частині Херсона постраждали двоє людей.

За словами представників місцевої влади, поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні.