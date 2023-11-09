Армія РФ обстріляла Херсонщину. Постраждав чоловік
Категорія
Україна
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Армія РФ обстріляла Херсонщину. Постраждав чоловік

Херсонська ОВА
обстріл

9 листопада російські військові вдарили по Янтарному Білозерської громади Херсонської області.

Російська армія завдала удару по Янтарному на Херсонщині

Обстріл відбувся близько 17:00. Через атаку постраждав 52-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку.

У нього діагностували поранення живота, рук та ніг. Чоловіка доставили до лікарні, — йдеться у дописі.

Росіяни обстріляли Херсон

Російські загарбники вдень 3 листопада обстріляли Херсон. Внаслідок атаки окупантів є поранені цивільні.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та Херсонська обласна прокуратура.

Після 14:00 у п'ятницю, 3 листопада, армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра обстріляла Херсон. Росіяни вдарили по центральній частині міста.

Внаслідок атаки троє людей отримали поранення. Їх госпіталізували, – написав Мрочко.

Херсонська обласна прокуратура уточнила, що окупанти застосували артилерію проти мирного населення.

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