Армія РФ обстріляла Херсонщину. Постраждав чоловік

9 листопада російські військові вдарили по Янтарному Білозерської громади Херсонської області.
Російська армія завдала удару по Янтарному на Херсонщині
Обстріл відбувся близько 17:00. Через атаку постраждав 52-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку.
Росіяни обстріляли Херсон
Російські загарбники вдень 3 листопада обстріляли Херсон. Внаслідок атаки окупантів є поранені цивільні.
Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та Херсонська обласна прокуратура.
Херсонська обласна прокуратура уточнила, що окупанти застосували артилерію проти мирного населення.
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