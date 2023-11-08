СБУ повідомила про підозру колаборантам "МВС РФ" на Херсонщині за катування українців

Повідомлено про підозру 25 колаборантам й одному терористу з окупаційної “МВС” на окупованій частині Херсонської області. Злочинці причетні до катування й вбивств українців.

Колаборанти катували та забивали до смерті українців

За даними слідства, підозрювані добровільно приєдналися до карального органу «Новокаховський міський відділ поліції» після співбесід із кадровими співробітниками ФСБ.

Вони отримали посвідчення, формений одяг російського зразка і вогнепальну зброю.

Фігуранти викрадали цивільних та увʼязнювали їх в російських катівнях. Там українців катували електричним струмом. У СБУ додають, що зафіксували факти забиття людей до смерті гумовими кийками.

Слідство встановило, що підбирав кандидатів на посади карателів колаборант Олег Шорохов — колишній правоохоронець, який у квітні 2022 року очолив окупаційний «міськвідділ». Йому допомагав ексспівробітник російської поліції.

Усім фігурантам повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 127 (катування);

ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність

Оскільки фігуранти перебувають на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави - додає СБУ. Поширити

Росія катує українців на окупованих територіях

9 вересня в МВС України заявили, що на звільнених територіях виявили 80 російських катівень. Окупанти тримали там українців у нелюдських умовах.

Генпрокурор Андрій Костін сказав, що РФ вибудувала розвинену систему тортур та жорстокого поводження з українцями. Близько 90% військовополонених пройшли через катування, зґвалтування чи загрозу сексуального насильства.

Російські військові в перехопленнях відверто зізнаються у воєнних злочинах проти мирних та військовополонених українців. Військових, за їхніми словами, просто розстрілюють, вважаючи зайвим вантажем.